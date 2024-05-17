В КР абитуриенты проходят медицинский осмотр на платной основе - ФОМС

В Кыргызстане выпускники школ, поступающие в высшие учебные заведения (ВУЗы) и средние профессиональные учебные заведения (СПУЗы), проходят медицинский осмотр на платной основе. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

"Осмотр необходим для определения состояния здоровья абитуриента, выявления возможных противопоказаний к учебе по выбранной специальности.

Следует отметить, что медицинские услуги по заболеваниям для детей до 18 лет, обучающихся в средних учебных заведениях (школах) предоставляется бесплатно, так как они застрахованы государством и обеспечиваются медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для получения медицинской помощи школьникам достаточно обратиться в медицинские организации по месту приписки.

Если возникли вопросы, звоните на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС, кроме выходных дней".