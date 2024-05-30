Погода
$ 87.60 - 88.42
€ 94.80 - 95.75

Учитель из РФ: Для меня это боль, что дети мигрантов теряют кыргызский язык

75  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кандидат филологических наук, член лаборатории онтолингвистики Государственного педагогического университета имени Александра Герцена Татьяна Витальевна Кузьмина, которая разрабатывает методики преподавания, и сама обучает русскому языку детей мигрантов из Центральной Азии в Санкт-Петербурге, рассказала о своей практике обучения по новейшим разработкам. Также она поделилась своими переживаниями об утрате родного языка детьми через несколько лет проживания в России.

"Я работаю с группами детей мигрантов из Кыргызстана и Центральной Азии, и вместе с ними мы отрабатываем все новшества, которые есть на сегодня в науке. И я вижу, что через год-два малыши забывают язык, тем более если дома, в семье говорят на русском, а еще братья-сестры разговаривают между собой на русском языке, во дворе и школе. И для меня это и большая боль, и вызов как для преподавателя помочь им сохранить свой родной кыргызский язык", - рассказала она

По мнению Татьяны Кузьминой, в Кыргызстане должны задуматься и найти решение, как помочь детям своих сограждан сохранить язык вдали от родины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437136
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан, учитель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  