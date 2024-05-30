Учитель из РФ: Для меня это боль, что дети мигрантов теряют кыргызский язык

Кандидат филологических наук, член лаборатории онтолингвистики Государственного педагогического университета имени Александра Герцена Татьяна Витальевна Кузьмина, которая разрабатывает методики преподавания, и сама обучает русскому языку детей мигрантов из Центральной Азии в Санкт-Петербурге, рассказала о своей практике обучения по новейшим разработкам. Также она поделилась своими переживаниями об утрате родного языка детьми через несколько лет проживания в России.

"Я работаю с группами детей мигрантов из Кыргызстана и Центральной Азии, и вместе с ними мы отрабатываем все новшества, которые есть на сегодня в науке. И я вижу, что через год-два малыши забывают язык, тем более если дома, в семье говорят на русском, а еще братья-сестры разговаривают между собой на русском языке, во дворе и школе. И для меня это и большая боль, и вызов как для преподавателя помочь им сохранить свой родной кыргызский язык", - рассказала она

По мнению Татьяны Кузьминой, в Кыргызстане должны задуматься и найти решение, как помочь детям своих сограждан сохранить язык вдали от родины.