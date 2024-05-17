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В Бишкеке микроавтобус №166 заменили на автобус

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Сегодня в Бишкеке начал курсировать автобус №166. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, ранее на этой линии курсировал микроавтобус. Теперь вместо него будет курсировать автобус под тем же номером.

Конечные остановки маршрута расположены на улице Ауэзова и в жилом массиве "Алтын Ордо". На линии будут работать 20 автобусов, а интервал движения составит 8-10 минут.

Следить за движением общественного транспорта можно в мобильном приложении "Мой город". Каждый из них оснащен GPS-трекером и валидаторами для безналичных платежей.

Такая мера реализуется в рамках развития сети общественного транспорта столицы, создания комфортных условий для горожан.

В настоящее время в столицу прибывает вторая партия автобусов, закупленных в Китае.

Отметим, постепенно все микроавтобусы полностью заменят автобусами.


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URL: https://www.vb.kg/437147
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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