РФ предлагает создать международную структуру "по сельхозке"

Россия предлагает исламским странам создать международный орган по сельскому хозяйству и экологии. Об этом на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum" сообщил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Как отмечается, новая структура поможет формулировать предложения для мирового сообщества от стран исламского мира и государств БРИКС.

"Взаимодействие с ними ведут и на уровне регионов. Республика постепенно выстраивает контакты с исламскими странами. Татарстан активно ищет новые связи. Раис РТ Рустам Минниханов много ездит в страны Азии. К каждой поездке готовятся бизнес-миссии", - заявил на форуме председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Речь идет не только про страны Ближнего Востока, но и Центральной Азии. Подобными выгодами, как член ЕАЭС и партнер России, может воспользоваться и Кыргызстан.