Погода
$ 88.11 - 88.99
€ 95.32 - 96.33

В Бишкеке решают вопросы здоровья матерей и детей

93  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит Международная научно-практическая конференция "Материнство и детство: пути решения проблем здоровья и качества жизни", посвященная 60-летию Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), 100-летию со дня рождения А.А. Ильина и В.С. Кононова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, программа конференции предусматривает несколько пленарных заседаний и симпозиумов – "Здоровье и достойное качество жизни – приоритет медицины детства"; "Исторические и современные аспекты охраны здоровья матери и ребёнка"; "Центральная Азия и Россия: подходы к решению проблем педиатрии"; "Планирование семьи и безопасное материнство"; "Современные аспекты диагностики, терапии и профилактики болезней детского возраста"; "Решённые и нерешённые вопросы в ведении и лечении больных детей"; "Нарушение питания у детей – две стороны одной медали"; "Проблемы и перспективы развития детской хирургии"; "Детская хирургия: традиции и инновации"; "Неонатология – вызовы и реальность"; "Перинатология - ресурсы и возможности".

Открыли конференцию приветственными выступлениями заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, депутат ЖК КР, председатель комитета по соцполитике Винера Раимбачаева.

За значительный вклад в подготовку научных кадров и кадров для системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, а также реализации научно-исследовательских проектов, врачам-ученым присвоены звания "Почетный профессор" НЦОМиД.

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, "центр-юбиляр характеризуется высоким кадровым, научным и материально-техническим потенциалом и вносит неоценимый вклад в сохранение и улучшение здоровья женского и детского населения КР. В ходе данной конференции будут рассмотрены многие аспекты здоровья и патологии женщин, детей и подростков. Нет сомнений в том, что медицинская наука и здравоохранение нуждаются в возрождении, реабилитации и требуют принятия неотложных комплексных мер. Организации здравоохранения, в том числе педиатрического профиля все еще нуждаются в обеспечении кадрами, больничными койками, обновлении и укреплении инфраструктуры, повышении квалификаций медицинских работников, внедрении новых диагностических и лечебных технологий. Остро стоит вопрос по социальной и правовой защите медицинских работников. Продвижение реформ сложно представить себе без нового пополнения, без свежего взгляда молодых образованных, талантливых и креативных кадров.

Сегодня в КР налаживаются механизмы координации деятельности государственных, частных, неправительственных и международных организаций в деле улучшения положения детей, подростков и женщин. Необходимо активизировать работу по улучшению качества и доступности амбулаторно-стационарной помощи, абилитации и реабилитации, профилактики болезней детского возраста.

Министерство здравоохранения КР в кооперации с главными внештатными и ведущими специалистами МЗ КР, а также профессиональными медицинскими ассоциациями ведет разработку и внедряет инновационные подходы в диагностике и терапии заболеваний женщин, детей и новорожденных. Сегодня существенно обновлена клинико-диагностическая база НЦОМиД и укрепляется кадровый потенциал".

"Педиатрия – отдельное направление, которое требует поддержки и дотации государства и должно развиваться во всех направлениях и поднаправлениях, - уверен детский кардиолог, активный организатор и участник Игр педиатров, ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. Ахунбаева Данияр Аматов. - Педиатрию надо рассматривать намного шире, а не только, когда ребенок заболел и вы обратились. Это целый организм по системам. Кроме общей терапии, у нас в стране должна еще параллельно развиваться и хорошо поддерживаться детская кардиология, нефрология, эндокринология, детская гастроэнтерология, хирургия, стоматология, а также такие пока еще очень малоразвитые направления, как метаболические заболевания, детская генетика, к чему стремиться весь мир. Я думаю, нам есть, к чему стремиться и учиться, так как в нашей стране любят детей, у нас высокая рождаемость и из-за этого на педиатрию нужно смотреть, как на стратегическое направление".

На конференции будут вручены дипломы победителям конкурсов: "Лучшая медицинская организация педиатрического профиля - 2024"; "Лучший детский врач - 2024"; "Лучшая детская медицинская сестра – 2024"; "Лучший художественно-исторический очерк по истории кыргызской педиатрии"; за участие в конкурсе научных работ молодых ученых.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437155
Теги:
дети, Бишкек, здоровье, семья, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  