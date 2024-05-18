В Бишкеке решают вопросы здоровья матерей и детей

В Бишкеке проходит Международная научно-практическая конференция "Материнство и детство: пути решения проблем здоровья и качества жизни", посвященная 60-летию Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), 100-летию со дня рождения А.А. Ильина и В.С. Кононова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, программа конференции предусматривает несколько пленарных заседаний и симпозиумов – "Здоровье и достойное качество жизни – приоритет медицины детства"; "Исторические и современные аспекты охраны здоровья матери и ребёнка"; "Центральная Азия и Россия: подходы к решению проблем педиатрии"; "Планирование семьи и безопасное материнство"; "Современные аспекты диагностики, терапии и профилактики болезней детского возраста"; "Решённые и нерешённые вопросы в ведении и лечении больных детей"; "Нарушение питания у детей – две стороны одной медали"; "Проблемы и перспективы развития детской хирургии"; "Детская хирургия: традиции и инновации"; "Неонатология – вызовы и реальность"; "Перинатология - ресурсы и возможности".

Открыли конференцию приветственными выступлениями заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, депутат ЖК КР, председатель комитета по соцполитике Винера Раимбачаева.

За значительный вклад в подготовку научных кадров и кадров для системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, а также реализации научно-исследовательских проектов, врачам-ученым присвоены звания "Почетный профессор" НЦОМиД.

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, "центр-юбиляр характеризуется высоким кадровым, научным и материально-техническим потенциалом и вносит неоценимый вклад в сохранение и улучшение здоровья женского и детского населения КР. В ходе данной конференции будут рассмотрены многие аспекты здоровья и патологии женщин, детей и подростков. Нет сомнений в том, что медицинская наука и здравоохранение нуждаются в возрождении, реабилитации и требуют принятия неотложных комплексных мер. Организации здравоохранения, в том числе педиатрического профиля все еще нуждаются в обеспечении кадрами, больничными койками, обновлении и укреплении инфраструктуры, повышении квалификаций медицинских работников, внедрении новых диагностических и лечебных технологий. Остро стоит вопрос по социальной и правовой защите медицинских работников. Продвижение реформ сложно представить себе без нового пополнения, без свежего взгляда молодых образованных, талантливых и креативных кадров.

Сегодня в КР налаживаются механизмы координации деятельности государственных, частных, неправительственных и международных организаций в деле улучшения положения детей, подростков и женщин. Необходимо активизировать работу по улучшению качества и доступности амбулаторно-стационарной помощи, абилитации и реабилитации, профилактики болезней детского возраста.

Министерство здравоохранения КР в кооперации с главными внештатными и ведущими специалистами МЗ КР, а также профессиональными медицинскими ассоциациями ведет разработку и внедряет инновационные подходы в диагностике и терапии заболеваний женщин, детей и новорожденных. Сегодня существенно обновлена клинико-диагностическая база НЦОМиД и укрепляется кадровый потенциал".

"Педиатрия – отдельное направление, которое требует поддержки и дотации государства и должно развиваться во всех направлениях и поднаправлениях, - уверен детский кардиолог, активный организатор и участник Игр педиатров, ассистент кафедры факультетской педиатрии КГМА им. Ахунбаева Данияр Аматов. - Педиатрию надо рассматривать намного шире, а не только, когда ребенок заболел и вы обратились. Это целый организм по системам. Кроме общей терапии, у нас в стране должна еще параллельно развиваться и хорошо поддерживаться детская кардиология, нефрология, эндокринология, детская гастроэнтерология, хирургия, стоматология, а также такие пока еще очень малоразвитые направления, как метаболические заболевания, детская генетика, к чему стремиться весь мир. Я думаю, нам есть, к чему стремиться и учиться, так как в нашей стране любят детей, у нас высокая рождаемость и из-за этого на педиатрию нужно смотреть, как на стратегическое направление".

На конференции будут вручены дипломы победителям конкурсов: "Лучшая медицинская организация педиатрического профиля - 2024"; "Лучший детский врач - 2024"; "Лучшая детская медицинская сестра – 2024"; "Лучший художественно-исторический очерк по истории кыргызской педиатрии"; за участие в конкурсе научных работ молодых ученых.