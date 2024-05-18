Укрепление аудиторских связей: КР и Саудовская Аравия подписали меморандум

Счётная палата Кыргызской Республики и Генеральный аудиторский суд Королевства Саудовская Аравия подписали важный для обеих сторон меморандум о взаимопонимании, открывающий новую страницу в сотрудничестве между двумя высшими органами государственного аудита.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, этот документ является ключевым шагом к укреплению взаимодействия и партнёрства, направленного на развитие общих интересов и целей. Целью меморандума является создание прочной основы для сотрудничества и эффективного взаимодействия в рамках международных организаций, таких как ИНТОСАИ и AЗОСАИ, для повышения стандартов аудита и соблюдения принципов прозрачности.

Президент Генерального аудиторского суда Королевства Саудовская Аравия, г-н Хуссам Аль-Ангари, выразил свое удовлетворение по поводу подписания Меморандума и отметил его значимость для обеих стран. "Я приехал в Кыргызстан в качестве председателя Главного аудиторского бюро Королевства Саудовская Аравия в рамках большого делегационного визита в Счетную палату Кыргызской Республики. Подписан Меморандум о взаимопонимании между Счетной палатой Кыргызской Республики и Генеральным аудиторским судом Королевства Саудовская Аравия. Меморандум включает в себя обмен опытом между двумя органами, повышение уровня персонала и множество мероприятий, касающихся аудиторской деятельности. Мы приложим все усилия, чтобы воплотить все это в жизнь в будущем", - заявил он.

В свою очередь, председатель Счетной Палаты Кыргызской Республики Алмазбек Акматов отметил, что подписание меморандума не только усилит сложившеееся сотрудничество между двумя органами, но и может укрепить теплые взаимоотношения двух государств. "Подписание меморандума с партнером для нас большой выигрыш, потому что у него многолетняя история деятельности, которая содержит в себе огромный опыт и традиции", - заключил он.

В рамках подписанного документа предусмотрены разнообразные формы сотрудничества, включая обмен опытом, проведение совместных обучающих мероприятий, обмен методологиями аудита и другие виды совместной работы, согласованные сторонами.

Этот значимый шаг подчёркивает важность укрепления международного сотрудничества в области аудита и финансового контроля, способствуя развитию экономической прозрачности и эффективности в обеих странах.