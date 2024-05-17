Задержаны милиционеры за вымогательство 300 тыс. сомов у гражданина РУз

По факту вымогательства взятки в размере 300 тыс. сомов, при получении 100 тыс. сом с поличным задержаны старший оперуполномоченный УВД Октябрьского района лейтенант милиции С. у. Б., а также оперуполномоченный старший лейтенант милиции М.М.Б. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, указанные сотрудники милиции вымогали денежные средства у гражданина Республики Узбекистан под угрозой привлечения к уголовной ответственности по надуманному факту.

Задержанные водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению иных лиц, причастных к данному преступлению.