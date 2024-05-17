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Оверчук: "РФ не пытается навязывать что-либо. Решения идут от самих стран"

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- Виктория Гунгер
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Центр экономической активности сдвинулся с Запада на Восток, в сторону глобального Юга, стран мирового большинства, многие из которых являются исламскими. Об этом на международный экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" заявил заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

"Мы настроены на укрепление отношений со странами большинства. Для этого мы ведем строительство международных транспортных коридоров в направлении "Север – Юг", развиваем диверсифицированные маршруты через разные страны, активно, вместе с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, работаем над заключением соглашений о свободной торговле. В прошлом году мы заключили очень важное соглашение с Ираном, которое фактически открывает возможности для беспошлинной торговли для производителей, в первую очередь, из России и из ЕАЭС в целом. Связующей площадкой для России и стран глобального Юга станет БРИКС. Конечно, здесь есть колоссальное преимущество, в том, что мы не пытаемся навязывать что-либо кому-либо. Решения принимаются по желанию стран, исходя из принципов взаимного уважения, консенсуса, но вместе с тем, дискуссии идут по всем направлениям", - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/437163
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, кыргызско-российское сотрудничество
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