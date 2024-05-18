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Нарушения в Бишкеке: Штрафы за мусор составили почти 180 тысяч сомов

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Муниципальной инспекцией мэрии города Бишкек проведен рейд в жилмассиве "Токолдош". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. По ее данным, пойманы два нарушителя порядка на прилегающей территории.

Твердые бытовые отходы выбрасывала фотостудия "Манки", функционирующая по ул. Октябрьская, 250. Владелец – ИП М.Д.И. – получил штраф в сумме 17 000 сомов за нарушение статьи 115 ч.1 Кодекса КР о правонарушениях.

Понесут ответственность еще два жителя жилмассива "Токолдош". Они нарушили статью 115 ч.1, выбросив строительный мусор на муниципальную территорию. Каждое физлицо оштрафовано на 5 500 сомов.

Всего по Октябрьскому району горожане и хозяйствующие субъекты нарушили правила благоустройства города Бишкек на сумму 179 500 сомов. Работа в данном направлении инспекторами МИ ведется ежедневно и будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/437164
Теги:
мусор, Октябрьский район, штраф, Бишкек
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