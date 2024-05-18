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В Бишкеке пройдет Кубок Кыргызстана по бодибилдингу

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке 23 мая пройдет Кубок Кыргызстана по бодибилдингу. В преддверии спортивного события организаторы, судьи и спортсмены провели пресс-конференцию для журналистов. На мероприятии присутствовали: вице-президент Федерации бодибилдинга IFBB и организатор турнира Марат уулу Айбек, тренер сборной Кыргызстана Шербек Токтомушев, обладатель про-карты на чемпионате мира Ильесхон Умаралиев, судьи IFBB Халилова Шах-Санам и Андреев Артем.

Судья Халилова Шах-Санам поделилась: "На этот раз мы проводим открытый Кубок Кыргызстана, в котором участвуют как молодые мужчины, так и женщины. В соревнованиях представлены как женские, так и мужские категории, включая бодифитнес, классический и тяжелый бодибилдинг. Участники демонстрируют силу воли, характера и возможности своего тела. На данный момент набор на детский фитнес не проводится, но мы активно стремимся развивать это направление и привлекать детей к спорту с раннего возраста".

Судья международной категории и мастер спорта по бодибилдингу Андрей Андреев отметил, что бодибилдинг становится все более популярным не только в Кыргызстане, но и по всему миру.

"Мы стабильно проводим данные соревнования. Уже более трех лет мы обеспечиваем их стабильность. За этот период мы смогли выдать кандидатов и мастеров спорта, оценивая участников соревнований по достоинству и помогая им определить свои спортивные цели. Наша федерация имеет аккредитацию как на государственном, так и на международном уровне, что делает ее единственной организацией, способной выдавать такие регалии. Наши спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях, принося с собой золотые, серебряные и бронзовые медали в различных категориях. За последние три года мы подготовили более пяти мастеров спорта, что в нашем виде спорта считается значительным достижением. Ожидается участие около 200 атлетов на данном турнире, и уже около 60-70 человек зарегистрировались онлайн. Соревнования будут открытыми, и участие в них принимают спортсмены из различных стран. Благодаря спонсорам и меценатам, мы смогли создать призовой фонд в размере около 500 тысяч сомов, чтобы стимулировать участников. Наша федерация активно пропагандирует спорт, и за последние годы интерес к бодибилдингу в Кыргызстане значительно вырос. Я считаю, что в настоящее время бодибилдинг является одним из самых актуальных видов спорта, особенно в контексте проблемы ожирения, с которой сталкивается наша планета", - рассказал Андреев.

Обладатель про-карты на Чемпионате мира Ильесхон Умаралиев поделился с изданием vb.kg своим опытом:

Пожалуйста, расскажите о своем пути в мире бодибилдинга. Сколько лет вы уже посвятили этому виду спорта?

Я увлекаюсь бодибилдингом уже более десяти лет. Сегодня этот вид спорта переживает период активного развития. Мы активно участвуем в международных соревнованиях, и каждый год число участников становится все больше. Кроме того, я также занимаюсь тренерской деятельностью, готовя будущее поколение спортсменов.

Каков ваш путь к успеху в бодибилдинге?

Наша история началась с просмотра фильмов и мечтаний о том, чтобы выглядеть также впечатляюще. Но постепенно наши мечты превратились в реальность, и мы решили испытать себя на профессиональном уровне.

Кто из спортивных идолов вдохновлял вас на пути к успеху?

Для меня большим вдохновением являются легенды бодибилдинга, такие как Арнольд Шварценеггер, Ронни Колеман и Флекс Уиллер. Их труд, достижения и преданность делу по-настоящему вдохновляют меня и мотивируют стремиться к новым вершинам.


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URL: https://www.vb.kg/437168
Теги:
кубок, бодибилдинг, Бишкек, Кыргызстан
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