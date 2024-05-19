США провели испытания в Неваде. Они изучают материалы ядерных боеголовок

США провели субкритические испытания в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада. Эксперимент предоставил данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках, сообщило национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики (NNSA).Управление ядерной безопасности заявляет, что США остаются привержены мораторию на проведение ядерных испытаний

Испытания состоялись 14 мая на полигоне в Лос-Аламосе. Полученные данные будут использованы для улучшения "симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала".

Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.

Эксперимент прошел "в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, которого Соединенные Штаты придерживаются с 1992 года", заявили в NNSA. Он соответствовал стандарту нулевой мощности, не приведя к возникновению самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции, и не нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, утверждают в NNSA.

NNSA планирует увеличить частоту таких субкритических экспериментов для сбора данных о материалах ядерного оружия без технической необходимости возвращаться к подземным испытаниям ядерных взрывов.

В конце прошлого года глава NNSA Джилл Хруби заявляла, что США не готовят подземные ядерные испытания в Неваде. В то же время она отмечала, что повышенное внимание к активности на полигоне обосновано, поскольку американцы используют его для различного типа испытаний, в том числе для субкритических экспериментов.

Прошлые испытания на полигоне в Неваде прошли 18 октября 2023 года. Тогда NNSA произвело подземный химический взрыв, чтобы улучшить способность "обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру". В тот день Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В ноябре Россия отозвала ратификацию договора.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) направлен на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Договор принят 50-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 10 сентября 1996. Он расширяет режим запрещения испытаний ядерного оружия, введенный Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой от 1963 года. Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако договор так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а Египет, Израиль, Иран, Китай и США подписали, но не ратифицировали.

Источник: gazeta.ru