Координационная встреча по религиозной политике прошла в южных регионах КР

Государственная комиссия по делам религий в целях реализации государственной политики в религиозной сфере проводит координационные встречи с представителями государственных органов, органов местного самоуправления Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель мероприятия-усиление координации государственных органов и ОМСУ, задействованных в плане мероприятий Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022-2026 годы.

Также обсуждаются проблемы, возникающие при выполнении плана мероприятий, актуальные вопросы в религиозной сфере и пути их решения.