РФ передала Китаю данные о подрывной деятельности извне

Россия недавно передала Китаю данные относительно деятельности зарубежных организаций по подрыву стабильности в РФ и КНР. Об этом говорится в сообщении комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Материалы о подрывной деятельности зарубежных организаций в отношении России и Китая недавно переданы нами китайской стороне", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что Москва и Пекин договорились о совместных мерах, направленных на противодействие вмешательству во внутренние дела Китай и России.

Подчеркивается, что государства продолжат обмен практиками защиты суверенитета стран и юридического противодействия вмешательству стран извне.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с "Газетой.Ru" заявил, что отношения России и Китая расширяются и развиваются в глубину, взаимодействие двух стран является качественным образцом сотрудничества крупных государств.

Ранее в визите Путина в Китай увидели послание для Запада о новом миропорядке.

Источник: gazeta.ru