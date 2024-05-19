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Акылбек Жапаров встретился с вице-премьером Государственного Совета КНР

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел встречу с вице-премьером Государственного Совета Китайской Народной Республики Лю Гочжуном. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров отметил имеющийся высокий уровень отношений между Кыргызстаном и Китаем.

"Китай является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. В этой связи приятно отметить, что по данным китайской стороны, объем взаимного товарооборота из года в год увеличивается, составив по итогам 2023 года 19 млрд 804 млн долл. США. По сравнению с показателями товарооборота в 2022 году, увеличение составило 30%. Но могу заверить, что это не предел, и Кыргызская Республика готова совместно прилагать усилия к увеличению всех торгово-экономических показателей", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность полноценного функционирования контрольно-пропускных пунктов "Торугарт" и "Иркештам", которые являются основным фактором дальнейшего увеличения взаимной торговли между двумя странами.

По его словам, кыргызская сторона нацелена на развитие транспортно-логистической инфраструктуры, снятие ограничений, мешающих торговым обменам, создание взаимовыгодных условий в торговле.

"Мы хотели бы расширить наши возможности и перейти на ежедневный и круглосуточный режим работы указанных пропускных пунктов в режиме 24/7. Полагаю, это будет полезно и для китайской стороны, так как позволит еще большему объему грузов и товаров из Китая экспортировать в Кыргызстан, далее в третьи страны. Мы нацелены на увеличение пропускной способности до 1000 автомашин в сутки", - сказал он.

Акылбек Жапаров выразил благодарность китайской стороне за строительство "Моста кыргызско-китайской дружбы", которое близко к своему завершению.

Другим важным проектом, который реализуется в районе контрольно-пропускного пункта "Иркештам" является строительство ленточного конвейера с угольной логистической базой. Глава Кабмина выразил надежду, что китайская инвестиционная компания реализует крупный проект согласно утвержденным срокам и планам. Он также выразил просьбу китайской стороне оказать содействие в ускорении строительства надзорного склада на таможенной зоне "Улугчат" близ КПП "Торугарт" и "Иркештам"для приема и складирования сельхозпродукции Кыргызской Республики. Кыргызская сторона рассчитывает на активное взаимодействие с ответственными ведомствами китайской стороны в целях подписания соответствующих протоколов по новым видам сельхозпродукции и упрощения процедур по экспорту данной продукции из Кыргызстана в Китай.

Вице-премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун в свою очередь выразил признательность за гостеприимство и теплый прием. Он отметил высокий уровень кыргызско-китайских отношений и готовность дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного и многопланового сотрудничества.

Вице-премьер Китая подчеркнул, что строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" имеет стратегическое значение для всего региона и отметил важность ускорения работ по проекту и начала строительных работ. Также Лю Гочжун отметил важность увеличения объема товарооборота, повышения пропускной способности на КПП, открытия пункта пропуска "Бедел" в текущем году, расширения сотрудничества в сфере туризма.

Он заявил о том, что крупномасштабный рынок Китая открыт для экспорта кыргызстанской сельскохозяйственной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/437183
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
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