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Ночью улицы Бишкека будут патрулировать милиционеры и дружинники

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся гарнизонный развод подразделений органов внутренних дел, сообщает МВД КР.

18 мая 2024 года начальник ГУВД г.Бишкек Азамат Токтоналиев провел гарнизонный развод – инструктаж подразделений органов внутренних дел, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.

В нём приняли участие вице-мэр города Бишкек Жамалбек Ырсалиев, заместители начальника, начальники служб и подразделений ГУВД г.Бишкек, руководители районных управлений, личный состав Бишкекского гарнизона и приданные силы в количестве 2 тысячи 700 сотрудников, а также народные дружинники, численностью 1 тысяча человек.

Гарнизонный развод прошел на отрезке улицы Токтогула, напротив здания столичного ГУВД. Единый гарнизонный развод-инструктаж проводится с целью организации комплекса профилактических мероприятий, а также обеспечения общественного порядка и безопасности горожан и гостей столицы.

Глава столичной милиции поставил ряд задач по обеспечению общественного порядка и безопасности, выявлению правонарушителей и жесткому пресечению попыток дестабилизации общественного порядка.

МВД призывает жителей и гостей столицы строго соблюдать требования законодательства. Органы внутренних дел и народные дружинники будут нести службы по охране общественного порядка. Усиленный режим несения службы столичной милиции продлится до особого распоряжения, инструктаж заступающих на службу в ночное время будет проводиться каждодневно в 19.00 часов.

Граждан, желающих нести службу в рядах народных дружинников, просим обращаться в ГУВД города Бишкек.

В целях недопущения правонарушений и пресечения противоправных действий органы внутренних дел будут принимать все необходимые меры.


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URL: https://www.vb.kg/437189
Теги:
Бишкек, милиция
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