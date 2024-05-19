Конференция в Бишкеке: Новые горизонты в эндокринной хирургии

В Бишкеке прошла медицинская научная конференция "Современные методы минимально инвазивного хирургического лечения при опухолях надпочечников", на которой были представлены последние достижения, разные методики и техники в этой области, включая роботические лапароскопические операции от ведущего турецкого хирурга эндокринолога из Liv Hospital (г.Стамбул), профессора Ахмеда Джэм Дурала, а также прошла презентация информации о мониторе голосовых связок от представителя компании Medtronic USA, с помощью которого в Кыргызстане впервые 17 мая были проведены две операции по удалению щитовидной железы. Было активное неформальное общение и обмен идеями, состоялся розыгрыш призов.

"Перед операцией на надпочечнике должна быть тщательная хорошая подготовка, так как это многофункциональный орган, который отвечает за выделение гормонов и может привести к кризису, - сказал в своей презентации доктор Ахмед Джэм Дурал. – Технологии стремительно развиваются так же, как развиваются минимальные инвазивные методы, которые мы применяем".

"Аппарат, которые мы внедрили в Аманат-госпитале, называется нейромонитор, - рассказала представитель компании Medtronic USA Айпери Ибрагимова. - Он помогает сохранить голосовые связки у пациентов при операциях на щитовидной и паращитовидной железе. В мире в 99% случаях операции на щитовидной железе проводятся с использованием нейромонитора. В России этот пункт использования нейромонитора включен в клинический протокол. В Казахстане так же повсеместно рекомендовано использовать нейромониторирование, так как в два-три раза минимализируются риски осложнений, ведь даже у самого опытного хирурга не всегда получается легко определить нерв или сосуд. Первый монитор был использован в 1989 году в американском госпитале. Страны, которые считают деньги, потраченные на страхование, понимали, что пациенты, теряющие голос после операции на щитовидной железе, чаще обращаются в суд и от этого больше убытков".

Как известно, в сентябре прошлого года на встрече с руководством Medtronic в Нью-Йорке президент Садыр Жапаров дал поручение кыргызскому Минздраву договориться c американской компанией Medtronic, одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования и изделий, о поставке продукции данного брендового производителя в Кыргызстан.

"Мы открыли специальную Академию повышения квалификации, и данные конференции проводим уже на протяжении восьми лет с участием медицинских коллег из-за рубежа - рассказала организатор конференции, генеральный директор Medex Travel и управляющий партнёр университетской клиники "Аманат" (Amanat Hospital) международной школы медицины МУК Айсулуу Азыгалиева. – Мы сейчас самые большие в Кыргызстане, у нас 144 койки и стремительно развивается наш хирургический центр с двумя операционными блоками, которые мы планируем расширить до четырех. В ближайшее время ожидаем приезд еще двух спикеров. Более активно будем проводить эту работу, начиная с сентября. 17 мая на базе Аманат-госпиталя мы впервые в Кыргызстане провели два мастер класса с использованием нейромонитора при операциях на щитовидной железе без последствий потери голоса и других осложнений. Это стало возможным благодаря тому, что теперь у нас появилось такое современное оборудование, при подключении к голосовым связкам которого хирург защищен от риска их травмировать. Кроме того, при "Аманате" мы открыли Центр эндокринологии и эндокринной хирургии, где будет работать целая команда специалистов во главе с к.м.н., ведущим хирургом клиники Расулом Султангазиевым".

Автор: Елена Баялинова