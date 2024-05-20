В Бишкеке прошла встреча кинематографистов Кыргызстана и Казахстана

В Бишкеке состоялась встреча кинематографистов Кыргызстана и Казахстана и премьера фильма "Прикосновение к личности" Сатыбалды Текеева, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, кинорежиссера киностудии "Казахфильм" им. Ш.Айманова. Документальная кинолента повествует о творческом и жизненном пути известного советского и казахстанского актёра Нуржумана Ыхтымбаева. Здесь дал своё последнее интервью кыргызский кинорежиссёр Геннадий Базаров. Показ прошёл в рамках официальных фестивальных мероприятий XII Национальной кинопремии "Ак илбирс-2024", участниками которых и стали коллеги-кинематографисты из Республики Казахстан во главе с председателем Союза кинематографистов Адаем Абельдиновым.

"Мы снимали фильм по государственному заказу к 80-летию нашего уважаемого аксакала, - говорит автор фильма Сатыбалды Текеев. – По просьбе Союза кинематографистов Кыргызстана специально сделали премьеру в Бишкеке, потому что два года назад брали здесь интервью о герое фильма у Народного артиста Кыргызстана Геннадия Базарова. К сожалению, это было его последнее интервью и через месяц его не стало. В нём Геннадий Садырович обратил внимание на то, что сегодня наблюдается пик торжествующего дилетантизма и не только в искусстве, но также в политике и экономике. Каждый, немножко пишущий, сразу мнит себя писателем, немножко рисующий каракули – художником, снимает на фото мобильной камеры своих друзей и знакомых и уже говорит, что он режиссёр. Это – серость, которая разъедает всё и вся, но самое страшное, что эта серость разъедает в нас остатки человечности, поэтому надо противостоять".

"На церемонии вручения кинопремии "Ак илбирс" получили массу эмоций, - поделился своими впечатлениями от бишкекских встреч Адай Абельдинов. - Мы давно дружим, знаем друг друга, поэтому, когда приезжаем в Бишкек чувствуем себя как дома. По профессии я режиссер кино, анимации и документальных фильмов и уже не в первый раз в Бишкеке, участвовал в разных мероприятиях по кинематографии, которые были организованы на правительственном уровне и на уровне международной организации "ТЮРКСОЙ". Мне, как относительно молодому председателю нашего профессионального союза, было полезно увидеть, как это всё организуется и нам есть, чему поучиться. Такого рода события очень важны для нас с точки зрения объединения тюркоязычных стран Центральной Азии в сфере кинематографии. Со своей стороны мы готовы включиться в этот процесс в настоящем и будущем. С 11 по 15 июня у вас здесь будет проходить большой Бишкекский кинофестиваль, где наша делегация примет участие в круглых столах и форумах, посвященных развитию кинематографии Центральной Азии. Есть в планах создать конфедерацию союзов кинематографистов стран Центральной Азии с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана. Плюс к нам еще, возможно, присоединится Монголия".

Автор: Елена Баялинова