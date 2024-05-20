Погода
$ 88.20 - 88.87
€ 95.35 - 96.35

В Бишкеке прошла встреча кинематографистов Кыргызстана и Казахстана

198  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке состоялась встреча кинематографистов Кыргызстана и Казахстана и премьера фильма "Прикосновение к личности" Сатыбалды Текеева, Заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан, кинорежиссера киностудии "Казахфильм" им. Ш.Айманова. Документальная кинолента повествует о творческом и жизненном пути известного советского и казахстанского актёра Нуржумана Ыхтымбаева. Здесь дал своё последнее интервью кыргызский кинорежиссёр Геннадий Базаров. Показ прошёл в рамках официальных фестивальных мероприятий XII Национальной кинопремии "Ак илбирс-2024", участниками которых и стали коллеги-кинематографисты из Республики Казахстан во главе с председателем Союза кинематографистов Адаем Абельдиновым.

"Мы снимали фильм по государственному заказу к 80-летию нашего уважаемого аксакала, - говорит автор фильма Сатыбалды Текеев. – По просьбе Союза кинематографистов Кыргызстана специально сделали премьеру в Бишкеке, потому что два года назад брали здесь интервью о герое фильма у Народного артиста Кыргызстана Геннадия Базарова. К сожалению, это было его последнее интервью и через месяц его не стало. В нём Геннадий Садырович обратил внимание на то, что сегодня наблюдается пик торжествующего дилетантизма и не только в искусстве, но также в политике и экономике. Каждый, немножко пишущий, сразу мнит себя писателем, немножко рисующий каракули – художником, снимает на фото мобильной камеры своих друзей и знакомых и уже говорит, что он режиссёр. Это – серость, которая разъедает всё и вся, но самое страшное, что эта серость разъедает в нас остатки человечности, поэтому надо противостоять".

"На церемонии вручения кинопремии "Ак илбирс" получили массу эмоций, - поделился своими впечатлениями от бишкекских встреч Адай Абельдинов. - Мы давно дружим, знаем друг друга, поэтому, когда приезжаем в Бишкек чувствуем себя как дома. По профессии я режиссер кино, анимации и документальных фильмов и уже не в первый раз в Бишкеке, участвовал в разных мероприятиях по кинематографии, которые были организованы на правительственном уровне и на уровне международной организации "ТЮРКСОЙ". Мне, как относительно молодому председателю нашего профессионального союза, было полезно увидеть, как это всё организуется и нам есть, чему поучиться. Такого рода события очень важны для нас с точки зрения объединения тюркоязычных стран Центральной Азии в сфере кинематографии. Со своей стороны мы готовы включиться в этот процесс в настоящем и будущем. С 11 по 15 июня у вас здесь будет проходить большой Бишкекский кинофестиваль, где наша делегация примет участие в круглых столах и форумах, посвященных развитию кинематографии Центральной Азии. Есть в планах создать конфедерацию союзов кинематографистов стран Центральной Азии с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Кыргызстана. Плюс к нам еще, возможно, присоединится Монголия".

Автор: Елена Баялинова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437211
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  