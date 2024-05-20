В Бишкеке продолжается работа по обновлению фасадов зданий

В городе Бишкек продолжается работа по обновлению фасадов зданий. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в Свердловском районе завершены работы по покраске фасада дома №57 по улице Ибраимова.

Согласно разработанному эскизному проекту МП "Бишкекглавархитектура" подготовлены фасады зданий. На здание нанесена трехслойная краска в серо-синем цвете.

Отметим, что при поддержке хозяйствующих субъектов и жильцами данного дома закончена работа по обновлению фасада здания.

Также данные мероприятия будут проводиться по проспекту Чуй, 50, Московская, 49, 51.