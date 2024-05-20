Суд отпустил под домашний арест граждан Египта, избивших граждан КР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным пресс-службы, 19 мая 2024 года Свердловским районным судом Бишкека было рассмотрено ходатайство следователя СС УВД о проверке законности и обоснованности задержания и о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемых А.М.А.А.Э.А., А.А.А.И., А.М.А.Е., С.Х.А.И.А., (граждане Арабской Республики Египет) обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1, п.1,3 ч.2 ст.280 Уголовного Кодекса КР, было удовлетворено, задержание признано законным и обоснованным и применена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок следствия, т. е. до 17 июля 2024 года.