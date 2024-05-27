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В Бишкеке презентовали книгу о восстании 1916 года в документах жандармерии

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке была презентована книга "Имею честь донести…" Семиреченские события 1916 года в документах Верненского розыскного пункта.

О выходе сборника-исследования сообщалось в апреле 2024 года, и вот теперь авторы книги Владимир Шварц и Асель Даниярова, кстати, не историки, пригласили для презентации и первого публичного обсуждения тех, кому важна эта тема: историков, исследователей, родных репрессированных и самых близких друзей, которые уже имели возможность ознакомиться со сборником.

"Надо говорить о феномене соавторства мужа и жены Владимира Шварца и Асель Данияровой, которые сделали то, на что не решились профессиональные историки, государственные институты, смогли вытащить из архивов редкие документы из архивов нескольких стран", - говорили во время презентации участники встречи.

По данным авторов, в сборнике впервые собраны вместе 323 документа, связанные с деятельностью Розыскного пункта в городе Верном и Семиреченской области и его заведующего ротмистра Отдельного корпуса жандармов В.Ф. Железнякова в 1915-1917 гг. Материалы выявлены в восьми архивах четырех стран - Кыргызстана, России, Казахстана и Узбекистана. Во введении дана историческая справка, а в послесловии - аналитический обзор опубликованных документов.

Документальные источники освещают восстание 1916 г. в Семиречье, спровоцированное Высочайшим повелением о привлечении инородческого населения Российской империи для устройства оборонительных сооружений, проливают новый свет на эти события.

Вот как составитель сборника Владимир Шварц характеризует задачи книги в предисловии:

"Сто лет назад в историографии сложилась и по сию пору сохраняется парадоксальная ситуация. С одной стороны, для профессиональных историков нет секрета в том, что в архивах имеется необъятный как океан информационный массив в виде десятков тысяч архивных документов по историческому событию первостепенной важности, а с другой – на протяжении десятилетий исследователи удовлетворяются каплями информации, постепенно вытекающими из этого массива. Этот феномен был более-менее объясним, пока существовали ограничения на доступ к архивным фондам. Уже более четверти века, как ограничения сняты, однако статьи и книги о событиях 1916 года по-прежнему базируются на документах, опубликованных не позднее 60-х годов XX века. По сути, вся история Семиреченского восстания составлена по калькам двух Всеподданнейших докладов – Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина и вр.и.д. Семиреченского губернатора полковника А.И. Алексеева, с небольшими корректировками по упомянутому докладу А.Ф. Керенского.

Главные характеристики любого крупного события – его причины, ход и последствия – излагаются строго по трем названным публикациям. Десятки прочих документов историки используют лишь как источники информации для мелких штрихов на картине, написанной генералом, полковником и депутатом Государственной думы. При этом тысячи важных и достоверных свидетельств остаются вне сферы внимания исследователей. Иначе, как загадочным и потому требующим специального анализа, такое положение дел назвать нельзя.

Настоящим изданием мы делаем попытку преодолеть сложившиеся стереотипы в подходе к изучению Семиреченского восстания и тем самым хотя бы отчасти разрешить эту загадку."

Сборник адресован историкам, педагогам и широкому кругу читателей, интересующихся историей Российской империи в период Первой мировой войны, драматическими событиями в Туркестанском крае, на территориях современной Кыргызской Республики и южной части Республики Казахстан, а также деятельностью подразделений Департамента полиции МВД Российской империи в начале XX веке.


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URL: https://www.vb.kg/437217
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