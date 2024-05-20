Во Дворце бракосочетания начаты ремонтные работы

С 10 мая в здании Дворца бракосочетания начаты ремонтные работы. В период с 15 мая по 15 июня 2024 года зал торжественной регистрации брака закрыт на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, сотрудники продолжают осуществлять торжественную регистрацию заключения брака на первом этаже Дворца. Прием граждан осуществляется в обычном режиме с 9:00 до 18:00.

"Напомним, что жители и гости столицы, помимо торжественной регистрации заключения брака, могут обратиться во Дворец бракосочетания за следующими услугами: регистрация рождения и оформление пособия "Балага суйунчу", перемена ФИО, усыновление, получение дубликатов свидетельств, присвоение персонального идентификационного номера (ПИН) и регистрация расторжения брака. Кроме того, доступна услуга выездной торжественной регистрации заключения брака.

Подать заявление на регистрацию брака, также можно в центрах обслуживания населения.

Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении ведомства.