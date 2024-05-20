Садыр Жапаров об инциденте в хостеле: Мы все равны перед перед законом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 мая, выступил с обращением по инциденту, произошедшему 17-18 мая в Бишкеке.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые кыргызстанцы!

К сожалению, мы столкнулись с неприятным событием в жизни нашего общества, которое беспокоит всех нас.

В результате действий групп, которые, не разобравшись в сути происходящего поддались на провокации, большая часть нашего народа и государства оказались под ударом.

Мы все видели последствия того, как 18 мая в интернете была распространена разная информация и видеоматериалы об инциденте, произошедшем 13 мая.

Да, если бы правоохранительные органы оперативно приняли меры и вовремя раскрыли свои действия общественности, возможно, этого бы и не произошло.

МВД задержало виновников инцидента, произошедшего 13 мая, и проводило оперативные действия.

Но, к сожалению, этим сумели воспользоваться другие силы, заинтересованные в обострении ситуации.

Требования нашей патриотически настроенной молодежи прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую деятельность, безусловно, правильны.

Такие требования предъявлялись и в прошлом. Известно, что соответствующие учреждения проанализировали эти вопросы и начали принимать необходимые меры.

Как вы стали свидетелями, работу по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан уже провело ГКНБ и МВД.

Однако, как я уже отметил, поверив всему, что появляется в интернете, не умея объективно оценить и проанализировать ситуацию, вы поддались на провокационные призывы, разжигающие национальные чувства, и нанесли урон нашему государству, вставшему на путь развития, и народу, с древности известному своим гостеприимством.

Это очень печально!

Мы не допустим, как в выражении "ложка дегтя портит бочку меда", чтобы несколько беспринципных людей, стремящихся к легкой наживе, и провокаторы, намеренные раздуть этот инцидент до масштабного скандала, реализовали свои подлые планы!

Пока инцидент от 13 мая расследовался, виновные были задержаны и проводилось разбирательство. Видео об этом происшествии было загружено в интернет 18 мая, что еще больше задело молодых людей и сопровождалось провокационными интернет-постами, разжигающими ложное чувство национальной гордости.

Хочу прямо сказать, что те, кто не смог прийти к власти, не одобряет борьбу с коррупцией, и находящиеся в местах лишения свободы, специально создали группы в вотсап и фейковые аккаунты, чтобы распространять провокационную информацию.

Тем не менее, ночью 18 мая были предприняты усилия, чтобы остановить вышедших на улицу молодых людей, для недопущения дальнейшего обострения ситуации и более серьезных инцидентов.

Вам также известно, что наши молодые люди не были разогнаны с применением силы.

У нас была оперативная информация о том, что среди них находились те, кто с недобрыми намерениями желали спровоцировать беспорядки, имея при себе оружие.

Когда сотрудники милиции начали разгонять людей силой, среди них уже были готовы блогеры и провокаторы, которые, как обычно, планировали распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию, утверждая: "Вот наша власть, вместо того чтобы защищать кыргызов, наоборот, поддерживает тех и начинает унижать свой народ".

Наши молодые патриоты не знали об этой крайне опасной ситуации. Да и не только молодёжь, но и всё население могло бы поверить и сказать: "Да, это правда".

Поэтому я дал силовым органам приказ: "Возьмите ситуацию под контроль, непрерывно проводите разъяснительную работу с молодёжью и постарайтесь стабилизировать обстановку без столкновений".

Если бы начались мародёрства, нападения на милицию или атаки на студентов в общежитиях, то мы приняли бы жесткие меры.

К счастью, этого не произошло. Конечно, вначале были хулиганы, которые пытались напасть на места проживания студентов. Мы смогли остановить их вовремя. Теперь все они понесут заслуженное наказание. Мы построили правовое государство. Теперь мы установим порядок. Без порядка никакое государство не может развиваться. Самосуд над преступниками недопустим. Для наказания есть суд, есть власть. Мы извлекли важный урок из этого случая.

И, надеемся, что впредь народ такие призывы будет рассматривать более взвешенно и осмотрительно, не поддаваясь на провокации.

Если подобное событие повторится, силовые органы с первых минут перейдут к методам силового разгона.

Сейчас силовые структуры уже не так слабы, как раньше. Кто бы ни был, наш гражданин или иностранец, если он посягнет на целостность нашего государства или устроит беспорядки, он будет жестко наказан.

Уважаемые кыргызстанцы, патриотическая молодежь!

Мы также, как и вы горим за Кыргызстан.

Наш патриотизм, возможно, даже больше вашего, но точно не меньше. Мы, как и вы, хотим, чтобы наш народ жил с высоко поднятой головой.

Именно поэтому мы вкладываем все силы в развитие страны.

Наша страна не развивается сама по себе, она движется вперед, поддерживая тесные связи с внешним миром.

Необходимо иметь связь со всеми странами мира.

Чтобы изучать мир, необходимо посещать другие государства.

Наша молодежь посещает развитые страны, умеет различать черное и белое, набирается опыта и отправляется в трудовую миграцию.

Более миллиона наших людей учатся и работают за рубежом.

Как и те наши граждане, к нам также приезжают из за рубежа, чтобы учиться и работать у нас.

Мы должны быть этому рады.

Вы прекрасно знаете, что все это: связь, общение, опыт и туризм. Вам известно, что правовым языком все это называется международной связью, дипломатией, туризмом и т.д.

Именно поэтому все государства живут в контакте с внешним миром, вкладывая и привлекая инвестиции в страны, таким образом, растут и развиваются.

Это классическая модель, используемая развитыми странами.

Как и другие государства, Кыргызстан начал использовать такие направления развития.

В этой сфере вы сами предлагаете и говорите "давайте развивать туризм".

Вы говорите о том, что "у нас есть замечательные места, давайте привлекать туристов, пусть они приедут и увидят, что мы ничем не хуже других".

Вы же сами говорили, что туристическая отрасль приносит нашей стране столько прибыли.

Другие также изо всех сил пытаются привлечь туристов в свою страну.

И мы, кажется, упускаем свою возможность.

Другая проблема в том, что, если туристы, которые к нам приезжают, не соблюдают общепринятые нормы культуры, то давайте потихоньку им подсказывать.

Это только один пример, но об этом можно говорить долго.

Наши дети тоже живут за границей, известно, что когда человек находится в дали от дома, он становится уязвимым.

Я говорю это потому, что нам нужно стараться не подрывать наши отношения с внешним миром, развивающиеся инвестиции, туризм и, по крайней мере, наш обычай гостеприимства.

По крайней мере, мы должны помнить, что наши сыновья и дочери, находящиеся за границей, могут столкнуться с таким же отношением.

Об этом говорят все наши граждане, которые могут правильно мыслить и тщательно обдумывать свои действия.

Уважаемые соотечественники!

Не забывайте, что у иностранцев, приезжающих в нашу страну, тоже есть родина, получив образование и пользу от работы, они со временем вернуться к себе.

Давайте не будем забывать, что придавая значение образованию Кыргызстана, они приехали из разных мест, оставляют у нас много денег, и находятся здесь временно.

Мы все должны правильно понимать, что иностранцы ценят кыргызское образование, интересуются им, приезжают и платят за него.

Разве мы не знаем, что налоги с их средств остаются у нас. Образовательные учреждения, предоставляющие им услуги, а также малый бизнес получают прибыль и это приносит миллиарды доходов в нашу экономику.

Если рабочие места в стране занимают только иностранцы, а наши граждане остаются без работы, то мы можем и должны регулировать и исправлять эту ситуацию.

Однако не секрет, что наши граждане не идут на такую работу.

По текущей статистике, сегодня вакантно более 6 тысяч 500 рабочих мест.

В ближайшие годы будут созданы еще десятки тысяч рабочих мест, потому что мы начинаем реализовывать большие проекты.

Это цифра ни с неба взятая, а информация, предоставленная предпринимателями и министерствами.

Давайте, вы тоже начинайте работать.

Поскольку наши соотечественники не идут работать на эти рабочие места, наши предприниматели вынуждены приглашать иностранных трудовых мигрантов и заключать с ними контракты.

Давайте будем честными, это реальность сегодняшнего дня. Какими мы были до 2020 года, какими мы являемся сейчас.

Разница как небо и земля.

Мы никогда не мечтали, что в нашу страну будет поток трудовых мигрантов.

Если сейчас их не брать на работу и возникнет нехватка рабочей силы, то предприятия, которые только запущены, остановятся. Предприниматели обанкротятся.

Наша экономика не поднимется. Мы не должны забывать об этом.

Я приведу пример.

В Объединенных Арабских Эмиратах местное население составляет около миллиона человек.

А число мигрантов, приезжающих из за рубежа, составляет семь миллионов. И они без каких - либо проблем поднимают экономику страны пребывания.

Более миллиона наших граждан проживают за рубежом.

А количество трудовых мигрантов, работающих сегодня в нашей стране, составляет всего 5 тысяч 322 человека. Число студентов, обучающихся, приехавших из-за рубежа, составляет 42 тысячи 620 человек.

Мы должны быть этому рады.

Однако произошедшие недавние неприятные события не соответствовали ни одному из наших стремлений и ценностей, о которых я говорил выше.

Дорогие соотечественники!

Мы пытаемся извлечь уроки из истории и принять правильные решения на основе произошедших печальных событий.

Вы прекрасно знаете какие печальные события происходили по пустяковым причинам. Если помните, ошские события в 90-х годах и последующие инциденты в 2010 году, которые были зажжены искрой и привели к трагическим последствиям.

Не забывайте, что это очень уязвимый, чувствительный вопрос.

Воспитание начинается с семьи. Пусть каждый из нас будет в ответе за своих сыновей и дочерей.

Давайте внушать нашим детям, что оскорблять и избивать других людей за плохие поступки, совершенные кем-то, противоречит человеческим качествам и не подобает мусульманину. В крайнем случае, если ситуация выходит из-под контроля, этот вопрос должны расследовать и решать правоохранительные органы в рамках закона.

Родители, позаботьтесь о том, чтобы ваши дети не попали под влияние толпы и не испортили свою судьбу из-за молодости и неопытности!

Уважаемые кыргызстанцы!

Мы отказываемся от всех неправомерных действий, которые причиняют вред нашей стране, ущемляют интересы нашего народа, наносят ущерб международной репутации нашей страны и нарушают моральные принципы нашего общества!

Народ Кыргызстана поставил перед нами такие задачи и избрал нас.

Конечно, мы должны и оправдаем доверие нашего народа!

Прежде всего, я хотел бы призвать нашу молодежь набраться терпения и не поддаваться сомнительным призывам.

Будут приняты строгие меры против тех, кто использует нашу молодежь, выводит ее в массы на улицы, создает события, подобные вчерашним, и реализует свои подлые умыслы.

Я также знаю, что такие провокаторы завтра выйдут и начнут кричать: "Вот власть начала задерживать собственный народ".

Однако хочу подчеркнуть, что спокойствие людей, доверивших свою судьбу государству, единство, достоинство страны, ее развитие намного выше, чем эта кучка провокаторов.

Мы поклялись развивать страну, выводя ее в правовое поле.

Мы все равны перед правосудием, перед лицом справедливости, перед национальными законами!

Мы не имеем права делить и видеть кого-то выше, кого-то ниже.

Это хорошо знают и понимают наши гости, приезжающие к нам в страну.

Мы также знаем, что есть сомнения, относительно того почему власти не разогнали толпу силой в первые минуты того дня, а поддержало собственных граждан, хотя в начале конфликта именно они и были виноваты. Выше я упомянул, почему не была применена сила.

Отныне требование порядка будет строгим. Не переживайте!

Пусть в нашей стране будет мир, согласие и развитие!".