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Анонс: Эксперты обсудят развитие нефтегазовой отрасли Кыргызстана

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- Анвар Ажиев
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Ассоциация горнопромышленников и геологов КР анонсирует проведение круглого стола на тему "Нефтегазовая промышленность Кыргызстана: Проблемы и перспективы развития".

Мероприятие нацелено на распространение положительного опыта деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз" и оказание содействия нефтегазовым предприятиям страны, подчеркивают организаторы.

Для участия в круглом столе приглашены представители кабмина, депутатов ЖК, представители Минприроды КР, нефтегазовых предприятий КР и ветераны отрасли.

Круглый стол состоится 24 мая по адресу: город Бишкек, бул. Эркиндик, 2.


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URL: https://www.vb.kg/437223
Теги:
газ, нефть, правительство, Кыргызстан, Госгеологоагентство
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