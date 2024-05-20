Анонс: Эксперты обсудят развитие нефтегазовой отрасли Кыргызстана

Ассоциация горнопромышленников и геологов КР анонсирует проведение круглого стола на тему "Нефтегазовая промышленность Кыргызстана: Проблемы и перспективы развития".

Мероприятие нацелено на распространение положительного опыта деятельности ОАО "Кыргызнефтегаз" и оказание содействия нефтегазовым предприятиям страны, подчеркивают организаторы.

Для участия в круглом столе приглашены представители кабмина, депутатов ЖК, представители Минприроды КР, нефтегазовых предприятий КР и ветераны отрасли.

Круглый стол состоится 24 мая по адресу: город Бишкек, бул. Эркиндик, 2.