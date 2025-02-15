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Станет ли новый закон гарантией от иностранных военных биолабораторий в КР?

1989  0
- Анвар Ажиев
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Конец прошлого года выдался богатым на принятие законов в Кыргызстане. Среди массы документов выделим один – президент Садыр Жапаров подписал Закон "О биологической безопасности в КР", пишет издание AsiaToday.

Предполагается, что закон установит правовые нормы биологической безопасности в стране, закрепляя государственные гарантии от возможных рисков воздействия биологических агентов и использования продуктов современной биотехнологии.

Основными задачами закона являются:

развитие и использование биотехнологии с соблюдением соответствующих мер безопасности в отношении здоровья человека и окружающей среды;

обеспечение комплексного предотвращения угроз биологической безопасности;

минимизация рисков использования патогенных биологических агентов и токсинов, а также продуктов современной биотехнологии.

В качестве обоснования указывается, что с 1996 по 2005 год Кыргызстан присоединился к Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении, и к Конвенции о биологическом разнообразии, а также к Картахенскому протоколу по биобезопасности.

Если более внимательно посмотреть на документ, то можно обнаружить следующее:

- Государственное правовое регулирование в области обеспечения биологической безопасности осуществляется путем:

1) реализации единой государственной политики в области обеспечения биологической безопасности;

2) осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований в области обеспечения биологической безопасности;

3) пресечения незаконных трансграничных перемещений биологических агентов и/или продуктов современной биотехнологии с учетом мер, направленных на их недопущение, и в соответствующих случаях, предусматривающих наказание за незаконные трансграничные перемещения потенциально опасных биологических агентов и/или продуктов современной биотехнологии;

4) государственного контроля и надзора за трансграничным перемещением биологических агентов и/или продуктов современной биотехнологии и генетически модифицированных организмов;

Один очень важный момент, мы к нему вернёмся позже:

- Все патогенные биологические агенты и продукты современной биотехнологии производятся, перерабатываются, передаются, используются, хранятся, уничтожаются, экспортируются (импортируются) только юридическими лицами, имеющими лицензии (разрешения) на соответствующий вид деятельности.

И ещё одно:

- Лицензирование деятельности юридических лиц, связанной с использованием биологических агентов и/или продуктов современной биотехнологии, регулируется законодательством КР в сфере лицензионно-разрешительной системы.

Продолжаем изучать новоиспечённый закон:

Статья 8. Определение групп опасности патогенных биологических агентов

1. В зависимости от степени потенциальной опасности для здоровья человека и окружающей среды, возникающей при осуществлении видов деятельности, регламентируемых настоящим Законом, для замкнутых систем устанавливаются следующие группы опасности патогенных биологических агентов:

1) I группа - соответствует деятельности с повышенным риском, сравнимым с риском использования микроорганизмов, способных распространять особо опасные инфекции;

2) II группа - соответствует деятельности с умеренным риском, сравнимым с риском использования микроорганизмов, потенциально способных передавать инфекции…;

2. Виды деятельности, осуществляемые с микроорганизмами в замкнутых системах в объемах, выходящих за рамки лабораторных исследований, а также осуществляемые в незамкнутых системах, относятся к I и II группам риска…

При этом имеется довольный длинный перечень запретов в новом законе.

Статья 9. Запрещающие меры в обеспечении биологической безопасности

Среди которых выделим один пункт:

…2. Физическим лицам и юридическим лицам, не имеющим лицензии, запрещается осуществлять деятельность с патогенными биологическими агентами и/или продуктами современной биотехнологии…

Далее, в новом законе прописаны в ст.10 полномочия Президента КР в области обеспечения биологической безопасности – он определяет единую государственную политику в области обеспечения биологической безопасности;

К чему всё вышеперечисленное? Да к тому, что данный закон противоречит другому, рассматривавшемуся в конце октября 2023 года в парламенте - отменяющему ряд лицензий в Кыргызстане. Известно, что он дошёл до парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике в третьем чтении.

На тот момент, по действующему законодательству в Кыргызстане лицензировались 97 видов деятельности. И тогда предлагалось некоторые из них отменить, а именно:

- лицензию на работу с микроорганизмами II группы патогенности (пункт 10 статьи 15 закона о ЛРС);

- лицензию на производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения (пункт 33 статьи 15 закона о ЛРС);

- лицензию на получение, использование, переработку, образование, хранение, уничтожение веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси (наполнительные станции, производящие наполнение баллонов сжатыми и сжиженными газами) (пункт 6 статьи 16 закона о ЛРС).

- разрешение на приобретение и реализацию сильнодействующих ядовитых веществ (пункт 13 статьи 17 закона о ЛРС);

Как видим, наиболее значимые предлагаемые изменения - это облегченная процедура работы с возбудителями таких болезней как бешенство, различные виды геморрагической лихорадки, сибирская язва, холера и т.п. Ведь это всё далеко не полный перечень II группы патогенности. То есть, так закладывается возможность создания лабораторий в частном порядке? В том числе и с зарубежными инвесторами?

А уж упрощение манипуляций со взрывчаткой и ядами – это мечта потенциального террориста!

Примечательно – данный законопроект в прессе и в парламенте мелькнул один раз и больше в медийном поле не появлялся. И как скоро к нему теперь вернутся депутаты, сказать сложно.

Что получаем – вроде бы имеется закон о биологической безопасности. А в деталях – отмена лицензии на работу с патогенами. Что может открыть дорогу различного рода заинтересованным лицам и компаниям, в том числе и иностранным, открывать лаборатории и работать с опасными возбудителями. Не станет ли это разночтение в законах той самой лазейкой, которая позволит США и его союзникам открыть на территории Кыргызстана свою военную биолабораторию? Ведь до сих пор, республика в этом плане оставалась "девственно чистой" по сравнению с соседями по региону.

Да, Кыргызстан подписал соглашение с Россией в области совместных исследований опасных инфекционных заболеваний со строительством специализированного центра. Но и до сих пор не разорвано межправительственное соглашение от 2007-2008 годов с Канадой (читай, США) о возможности открытия биолаборатории с повышенным уровнем опасности. И подобного рода освобождение от лицензий в одном законопроекте, позволяют аннулировать действие закона о биологической безопасности.

Да тут ещё и Минздрав Кыргызстана на днях выступил с предложением отказаться от полугодового запаса вакцин от оспы, когда американцы, да и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) последние пару лет открыто говорят – ждите эпидемию модифицированной оспы.


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URL: https://www.vb.kg/437223
Теги:
правительство, безопасность, Кыргызстан
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