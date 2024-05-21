"Пересаживание чиновников на общественный транспорт - необходимость"

На прошлой неделе мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев ввел запрет на использование личных автомобилей подчиненными во вторник и четверг. Эти меры приняты с целью снижения загруженности дорожной инфраструктуры, уменьшения пробок для всех участников движения и стимулирования использования общественного транспорта.

Председатель общественного экологического фонда "Кыргызтек" Тилек Усупов высказал поддержку этим и другим инициативам градоначальника. По его мнению, необходимо пересаживать не только муниципальных работников, но и депутатов Жогорку Кенеша на общественный транспорт.

"Я полностью поддерживаю инициативу мэра по пересадке чиновников на общественный транспорт. Было бы замечательно, если бы этот запрет распространился на понедельник и среду для Жогорку Кенеша, а в остальные дни – для правительства. Эти инициативы обещают принести плоды в борьбе с пробками, особенно если уделить внимание парковочным проблемам и созданию современных парковок.

Также я поддерживаю инициативу мэра по возвращению государству участков земли в городе. Неизбежно, что восстановление порядка потребует усилий. Кроме этого, радует, что в настоящее время начался масштабный ремонт дорог, что является важным шагом к улучшению ситуации на дорогах", - заявил Усупов.