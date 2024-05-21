МВД задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан

МВД eстановлены и задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан в хостеле по улице Огонбаева в Бишкеке, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, им оказались: М.Н. 2006 года рождения, Ш.Т. 2005-года рождения, Н.Б. 2005-года рождения.

Все они водворены в изолятор временного содержания.

Напомним, в ночь на 13 мая 2024 года примерно в 02.00 часов в микрорайоне Восток-5 группа парней встретила иностранных студентов, у которых спросила сигареты. Они стали к ним придираться, спрашивая, почему они здесь курят сигареты. После один из них ударил и иностранные студенты стали убегать до места своего проживания, хостела по улице А.Огонбаева.

Группа неизвестных парней, преследуя иностранных студентов, зашли за ними в хостел по улице А.Огонбаева, где применив силу в отношении проживающих там иностранных граждан, открыто завладели денежными средствами и вещами. После получив физический отпор от проживающих, скрылись с места происшествия.

По факту в УВД Свердловского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 207 (разбой) УК Кыргызской Республики и проведены оперативно-розыскных мероприятия направленные на установление вышеуказанных лиц.