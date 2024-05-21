С неба льется вода... Лишая поля воды поливной

Нынешняя весна в Кыргызстане выдалась неумеренно дождливой. Жители Бишкека регулярно ощущают это на себе, когда город после очередного ливня превращается в Венецию. Потоки воды на улицах сильно затрудняют движение транспорта и осложняют жизнь пешеходам.

И такая ситуация – не только в северной, но и в южной столице. На Ош и Ошскую область тоже обрушилось небывалое количество осадков. Последний проливной дождь разрушительной силы случился там 18 мая. На некоторых участках Ноокатского, Кара-Сууйского, Узгенского и Кара- Кульджинского районов в результате сошли сели, прибавив работы спасателям и дорожникам. К ликвидации печальных последствий селей привлечены сотрудники МЧС (они вообще последнее время несут службу в усиленном режиме), рабочие дорожной службы расчищают дороги от селевых наносов. Восстанавливаются подтопленные мосты.

И это при том, что ликвидированы еще не все последствия предыдущих апрельских осадков.

По данным кыргызских гидрометеорологов, это – еще не все. С мая по июль ожидается едва ли не рекордное количество осадков – со всеми вытекающими из обильных дождевых потоков последствиями. Угроза схода селей никуда не делась, наоборот, усилилась.

И больше всего страдают (и пострадают еще) южные регионы республики. Конкретно – выводятся из строя ирригационные объекты. Они, одни и те же, подвергаются селевым атакам практически в каждый вегетационный период.

В этом году в связи с продолжительными ливневыми дождями, вызвавшими селевые потоки, оползни и паводки, подверглись разрушениям государственные водохозяйственные объекты, которые только-только были отремонтированы и подготовлены к работе. Всего – 33 объекта.

Общий ущерб оценивается в тринадцать с половиной миллионов сомов. Деньги немалые. Особенно если учесть, что на ремонт и восстановление ирригационной системы по всей стране денег и так постоянно не хватает. Структурные подразделения Службы водных ресурсов на местах делают все, что могут, - проводят первоочередные восстановительные работы на разрушенных объектах, возобновляют подачу поливной воды.