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Президент Садыр Жапаров совершит рабочую поездку в Таласскую область

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, совершит однодневную рабочую поездку в Таласскую область. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, глава государства примет участие в церемониях открытия аэропорта города Талас и здания УВД Таласской области.

Также президент примет участие в открытии ГЭС "Бала-Саруу". Запуск будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции - 11:00.


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URL: https://www.vb.kg/437231
Теги:
аэропорт, президент, Таласская область, Садыр Жапаров, УВД
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