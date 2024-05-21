Президент Садыр Жапаров совершит рабочую поездку в Таласскую область

Президент Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, совершит однодневную рабочую поездку в Таласскую область. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, глава государства примет участие в церемониях открытия аэропорта города Талас и здания УВД Таласской области.

Также президент примет участие в открытии ГЭС "Бала-Саруу". Запуск будет транслироваться в прямом эфире НТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции - 11:00.