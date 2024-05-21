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ГНС пресекла незаконную перевозку 9500 тонн ГСМ

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Сотрудники Государственной налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля в селе Ак-Калпак Таласского района Таласской области, выявили факт незаконного хранения и перемещения ГСМ (дизельное топливо). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе осмотра у грузового автотранспортного средства марки Mercedes-Benz были выявлены емкости с дизельным топливом общим объемом около 9,5 тонн.

Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы, транспортное средство с незаконным грузом водворено на штрафную стоянку.

Налоговая служба продолжит активную деятельность по выявлению неучтенных товаров на территории республики.


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URL: https://www.vb.kg/437232
Теги:
ГНС, ГСМ, контрабанда
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