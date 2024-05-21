Трагедия в Иране. Книга соболезнований открыта в иранском посольстве

В связи со смертью президента Исламской Республики Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Исламской Республики Иран г-на Хоссейна Амир-Абдоллахияна и сопровождающей их делегации в результате трагического происшествия крушения вертолета, перевозившего их при возвращении с официальной церемонии, в дань уважения душам погибших и выражения соболезнования их семьям и иранскому народу, в посольстве Исламской Республики Иран в Бишкеке открыта книга соболезнований по нижеследующему графику:

Вторник, 21.05.2024 г., с 15:00 до 18:00

Среда, 22.05.2024 г., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00

Четверг, 23.05.2024 г., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00

По адресу: Бишкек, ул. Раззакова-36, Посольство Исламской Республики Иран