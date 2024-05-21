Погода
$ 88.18 - 88.87
€ 95.35 - 96.35

Трагедия в Иране. Книга соболезнований открыта в иранском посольстве

264  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи со смертью президента Исламской Республики Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Исламской Республики Иран г-на Хоссейна Амир-Абдоллахияна и сопровождающей их делегации в результате трагического происшествия крушения вертолета, перевозившего их при возвращении с официальной церемонии, в дань уважения душам погибших и выражения соболезнования их семьям и иранскому народу, в посольстве Исламской Республики Иран в Бишкеке открыта книга соболезнований по нижеследующему графику:

Вторник, 21.05.2024 г., с 15:00 до 18:00

Среда, 22.05.2024 г., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00

Четверг, 23.05.2024 г., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00

По адресу: Бишкек, ул. Раззакова-36, Посольство Исламской Республики Иран


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437233
Теги:
Иран, посольство, президент, соболезнование, Бишкек, крушение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  