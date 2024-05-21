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Министр здравоохранения КР встретился с иностранными студентами КГМА

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, провел встречу с иностранными студентами Кыргызской государственной медицинской академии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе этой встречи были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся их обучения, безопасности и здоровья.

Министр подчеркнул, что правительство страны принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности всех граждан, включая иностранных студентов, и гарантирует им доступ к качественной медицинской помощи.

Алымкадыр Бейшеналиев заверил студентов, что ситуация под контролем, и нет никакой опасности для их здоровья и безопасности. Он также подчеркнул важность продолжения образовательного процесса иностранными студентами в Кыргызстане и выразил уверенность в сотрудничестве между вузами и студентами в достижении общих целей в области медицинского образования.

В свою очередь, иностранные студенты выразили благодарность министру за проведение встречи и за предоставленные заверения относительно их безопасности и здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/437238
Теги:
вуз, Кыргызстан, Минздрав
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