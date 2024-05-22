Президент поддержал действия МВД в молодежном конфликте

Инцидент, который многие пытались представить как "межнациональные столкновения", "вспышку национализма" или еще как-нибудь покруче, вроде бы разрешился. Трое предполагаемых зачинщиков драки у хостела (с которой все началось) задержаны. На матерых националистов, разжигателей межнациональной розни и отпетых бандитов-погромщиков они явно не тянут. Двоим по девятнадцать лет, третий - восемнадцатилетний. Обычная шпана. Мелкое хулиганье.

Главные виновники ночного происшествия (провокаторы, организаторы и координаторы, в том числе и сетевые) пока не задержаны. Однако глава ГКНБ генерал Ташиев заверил, что личности их установлены и все они взяты в разработку. Не доверять генералу у нас нет никаких оснований. Их поимка – вопрос времени.

Не все еще бойцы информационного фронта успокоились. Кое-кто продолжает нагнетать и подогревать атмосферу. Особенно в связи с массовым отбытием на родину пакистанских студентов. В интернете снова активизировались профессиональные нагнетатели, пытающиеся убедить общественность, что это – вселенская трагедия, теперь нам всем конец, а виноваты во всем опять же "бездействовавшие менты".

Повторим то, о чем мы уже писали: сотрудники МВД в этой непростой ситуации проявили выдержку и умение трезво оценить обстановку. В противном случае можно только предполагать, чем закончился бы стихийный митинг и что по сей день творилось бы в стране. Хотя в следующий раз провокаторам не поздоровится. Президент Садыр Жапаров заявил, что в случае повторения подобных событий правоохранительные органы сдерживаться не будут и сразу же приступят к силовому разгону.

- Кто бы ни был, наш гражданин или иностранец, если он посягнет на целостность нашего государства или устроит беспорядки, он будет жестко наказан, - предупредил президент.

И ему не верить у кыргызстанцев тоже нет оснований.

Что касается конкретно этого случая, Садыр Жапаров сказал: "Силовики установили, что некоторые блогеры готовились распространить видеообращения с призывами к масштабному восстанию, утверждая: "Вот наша власть, вместо того чтобы защищать кыргызов, наоборот, поддерживает тех и начинает унижать свой народ". Правоохранительные органы ночью 18 мая приняли меры для недопущения обострения ситуации".

Скорее всего, именно так и было бы. Потому и следует за этот раз сказать спасибо бишкекским силовикам. Не пошли на поводу у провокаторов и предотвратили эскалацию конфликта. И обвинять сейчас милицию в том, что якобы из-за неё иностранцы побежали из Кыргызстана, по меньшей мере неразумно.

В конце концов, именно силовики нашли и задержали задиристых малых, устроивших у хостела разборки с иностранцами. И именно они отследили в соцсетях наиболее рьяных провокаторов, которых теперь осталось по полной программе привлечь к ответственности, чтобы другим неповадно было.

Кто они, эти подстрекатели? Об этом президент тоже сказал четко и определенно: это те, кто не смог прийти к власти, не одобряет развернутую в стране борьбу с коррупцией и находится в местах лишения свободы. Все те, от кого силовики (в том числе и сотрудники МВД) избавляют и очищают республику и кто за это сильно обижен и на президента, и на правоохранительные органы.

Конфликт кыргызской молодежи с иностранцами вскрыл проблему, которая не решалась годами, хотя давным-давно требовала грамотного решения. И вот теперь власти Кыргызстана совместно с высокопоставленными представителями иных государств начинают наконец работу по предотвращению незаконной миграции и приведению миграционного законодательства в соответствие с требованиями реального времени.

Пока Эдиль Байсалов продолжает каяться и просить прощения у пакистанцев, а также причитать по поводу того, что "несколько человек испортили весь наш труд", что иностранные студенты, покинувшие Кыргызстан, теперь осядут в соседних странах, Садыр Жапаров высказался как и подобает главе уважающего себя суверенного государства:

- Требования патриотически настроенной молодежи прекратить нелегальную миграцию иностранных граждан и принять жесткие меры в отношении тех, кто допускает такую деятельность, безусловно, правильные. Такие требования появлялись и в прошлом. Соответствующие учреждения проанализировали вопросы и начали принимать необходимые меры.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.