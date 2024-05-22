Как защитить лёгкие от городской пыли? Советы пульмонолога из Душанбе

Ваши глаза чешутся и устают, кожа рук сохнет, насморк упорно сопротивляется назальным каплям, а сами вы чувствуете себя вялым? Возможно, дело не в ослабленном иммунитете, а в пыли.

Хотамджон Мирзоев, врач-пульмонолог, рассказал "Азия-Плюс", почему опасно дышать пылью, как защитить дыхательную систему и почему пыль может привести к раку легких?

- Почему опасно дышать пылью? Какие опасные вещества в ней содержатся?

- В пространстве, где мы живем, пыль всегда есть, чувствуется и видна. Особенно с приходом лета и осени. Когда бывает пыльная буря, а она обычно длится от 6 часов до нескольких дней, каждый здоровый человек это отчетливо чувствует.

В результате у людей появляются симптомы чихания, зуда в горле, головные боли и дискомфорт.

Если дышать пылью изо дня в день, то неизбежны заболевания органов дыхательной системы: хронические заболевания полости носа, глотки, бронхов, легких, аллергические реакции. А также часто наблюдаются воспалительные процессы, головные боли, раздражение слизистых оболочек глаз. Пыль может вызвать ряд бактериальных заболеваний.

Наибольшим раздражителем для дыхательных путей человека является неорганическая часть пыли. Она появляется вследствие распада искусственных материалов, они же состоят из опасных элементов или вещества. В результате вдыхания этих частиц развивается аллергическая реакция на инородный агент. При таких симптомах нужно обратиться к специалисту.

Пыль содержит вредные химические вещества, токсичные вещества, мельчайшие частицы минералов, тканей, микробов, грибов и всевозможных газов.

- Есть ли разница во вреде организму, смотря какой пылью мы дышим? Например, одинаково ли вредна пыль от дорожного полотна и пыль от песка?

- Любая пыль наносит огромный вред нашему здоровью: содержит огромное количество вредных веществ, которые провоцируют развитие аллергии, болезней дыхательной системы, различных воспалительных заболеваний даже у совершенно здорового человека при длительном контакте. И к какому типу она бы не относилась, пыль может вызывать разные болезни легких: пневмокониоз, пылевой бронхит и другие.

Маски вам в помощь

- Как защитить дыхательную систему от пыли? Какие есть средства защиты?

- При подборе защиты дыхания от пыли, обязательно учитывайте тип проводимых работ, и, соответственно, загрязнений, время нахождения в опасном участке и интенсивность работ. Сократите прогулки. В период задымления лучше не выходить на улицу без острой необходимости.

Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей являются респираторы или же маски. Когда идет пыльная буря, закрывайте двери и окна домов и офисов. Обязательно держите дом в чистоте и часто делайте влажную уборку, так как в помещении должен быть свежий воздух. Выходя на улицу, кроме маски, надевайте очки, чтобы защитить глаза. И еще важно – больше пейте воды.

- На какие симптомы нужно обращать внимание?

- Первичные симптомы аллергии на пыль проявляются через 2–3 минуты после взаимодействия с возбудителем. В исключительных случаях клинические проявления отмечаются в последующие 2–5 часов. Если у вас это проявляется течением из носа, чиханием, заложенностью, покраснением и воспалением обоих глаз, доходящим до ангионевротического отека, становится больно смотреть на свет - бегите к специалисту. К аллергологу или пульмонологу.

Нужно подчеркнуть, что постоянное воздействие пыли и невнимательность могут привести к тяжелым респираторным заболеваниям, аллергии и острому бронхиальному ларингиту. Чаще всего возникающие пыльные бури негативно сказываются на людях с хроническими заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой и хроническими аллергическими заболеваниями.

Не принимайте лекарства без назначения врача

- Какие еще заболевания вызывает пыль?

- Пыль способствует возникновению аллергии, астмы, сахарного диабета, заболеваний кожи, нарушений слуха и даже менингита. Хроническое воздействие промышленной пыли вызывает различные нарушения защитных механизмов воздушных путей и легких.

- Правда ли, что пыль может привести и к раку легких?

- Чтобы загрязнения воздуха привели к раку легких, они должны действовать на организм в течение длительного времени.

Но, иногда бывает, что пыль, особенно кварцевая пыль, которая образуется при измельчении песка и асбестовая – от работы с одноименным минералом могут привести к механистическим заболеваниям легких. В легких и дыхательных путях происходят необратимые изменения, а это может уже привести к раку легких.

- Что принимать, если есть аллергия на пыль?

- Прежде, чем покупать лекарства, предварительно проконсультируйтесь со специалистом, самолечение тут не допускается. Иногда препараты могут оказать обратное воздействие на организм человека. В целях защиты здоровья жителей я не могу назвать наименование лекарств или других противоаллергических препаратов.

- Как эффективно увлажнить воздух в квартире?

- Пыль влияет на организм человека; если не уделять должного внимания охране чистоты воздуха, то со временем человеку будет сложно дышать. Я уже говорил про влажную уборку. Проветривайте помещение, открывайте окна 2–3 раза в день.

Домашние растения увлажняют воздух в квартире, и не только, они также очищают воздух и обогащают кислородом.