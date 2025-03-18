За всю свою 30-летнюю историю на Олимпийских играх Кыргызстан завоевал 14 медалей. И почти все в спортивной борьбе. Самым урожайным был прошлый год, когда на Олимпиаде в Париже 16 спортсменов принесли республике 2 серебра и 4 бронзы. Если бы за Кыргызстан выступало больше атлетов, то можно было бы побороться и за золото, напоминает asia-today.news.

18-21 марта в Олимпийском мире начинаются главные выборные гонки. В Афинах назначат нового руководителя МОК, который вступит в должность уже в июне. Как это повлияет на участие в Олимпиадах спортсменов из Кыргызстана и других небольших государств, если за 12-летнюю эпоху правления Томаса Баха на Олимпиаде доминируют экономически сильные государства, а развивающиеся страны не могут себе позволить большие команды. Ведь подготовка каждого спортсмена требует огромных инвестиций. Как отмечает, вице-секретарь итальянского политического движения "Независимость" Никола Колозимо: будущее Олимпийских игр за равными возможностями участия богатых и бедных стран, анализируя ситуацию, МОК должен увеличить программы поддержки спортсменов из стран с меньшими ресурсами. Это единственный способ обеспечить равенство возможностей в олимпийском движении.

Кто из кандидатов в руководители МОК способен сделать Олимпийские игры честным соревнованием? Уходящий с должности Томас Бах известен своим служением монархическому дому Габсбургов. После отставки в МОК, они помогут 70-летнему Баху в дальнейшей политической карьере, где он может стать секретарем ООН, канцлером Германии или председателем Европарламента. Габсбурги координируют западноевропейские династии Мекленбургов, Лихтенштейнов, Эльзасов, испанских Бурбонов, и прочих германских и романских графов и герцогов в своих политических и финансовых интересах. Они заинтересованы и дальше контролировать олимпийское движение через своих ставленников, например, используя авторитет Томаса Баха для продвижения своего кандидата - Д. Лапартьяна, президента международной федерации велоспорта (UCI), контролируемой Габсбургами.

Другая монархическая сила, вступающая в борьбу за влияние над спортивным (и не только) миром - это династия Виндзоров, продвигающая интересы англосаксов. Их кандидата, главу международной федерации легкой атлетики С. Коэ, связанного с британскими спецслужбами, команда Т. Баха нещадно компрометирует в европейских СМИ.

Итальянский эксперт Никола Колозимо: будущее Олимпийских игр за равными возможностями участия богатых и бедных стран, считает, что новый президент МОК должен в первую очередь вернуть организацию к изначальным идеалам:

"Перед следующим президентом МОК будет стоять задача устранить внутренние разногласия и вернуть организацию к её основополагающим принципам. Необходима авторитетная и независимая фигура, способная вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, от спортсменов до спонсоров, от правительств до спортивных федераций.

Если МОК хочет сохранить свой престиж, он должен доказать, что спорт по-прежнему может быть инструментом единства, а не раскола".

Для обеспечения "демократии" на выборах главы МОК Т. Бах согласовал список остальных кандидатов, в который вошли:

Кирсти Ли Ковентри Сьюард из Зимбабве и США, бизнесмен и лыжник Йохан Элиаш, спортивный функционер из Японии Моринари Ватанабэ, и младший брат короля Иордании Фейсал ибн Хуссейн. По мнению международных экспертов, Й. Элиаш и Ф. ибн Хуссейн считаются "техническими" кандидатами.

Также Томас Бах, чтобы снять американских представителей с предвыборной гонки МОК, провел в сентябре антидопинговую проверку агентства США (USADA). В результате Штаты отказались от продвижения "своих" функционеров в обмен на право проведения летней и зимней олимпиад 2028 и 2034 гг. и, конечно же, подтвердили дальнейшее спонсорское финансирование МОК. Своему функционеру шейху А. аль-Саббаху Вашингтон приказал не вмешиваться в выборы и свернуть кампанию по компрометации Т. Баха в обмен на возможное восстановление шейха в качестве члена МОК в 2025 году. Любые конфликты МОК с антидопинговыми агентствами всегда - торговля интересов.

Никола Колозимо: будущее Олимпийских игр за равными возможностями участия богатых и бедных стран, вице-секретарь итальянского политического движения "Независимость":

"Конфликты между МОК и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) выявили отсутствие ясности и единообразия в антидопинговом контроле. Правила должны применяться справедливо и прозрачно для всех спортсменов, без дискриминации по национальному признаку. Идея отмены допинг-контроля - это крайняя реакция на нынешний кризис. Но решение заключается не в отмене контроля, а в реформировании системы, сделав ее более справедливой и обеспечив прозрачные и универсально применимые критерии".

За годы правления Томаса Баха МОК дискредитировал себя скандалами, коммерциализацией и предвзятым подходом. Кризич продолжится и дальше, если в руководство попадет идеологический наследник Баха и ставленник монархических домов.

Никола Колозимо, вице-секретарь итальянского политического движения "Независимость":

Спортивные санкции и политические разногласия привели к тому, что некоторые страны стали проводить параллельные соревнования, что чревато непоправимой фрагментацией олимпийского движения. Кроме того, внутренние скандалы в МОК, связанные с коррупцией и непрозрачным управлением, ещё больше подорвали доверие к этой организации.

Для того чтобы восстановить доверие к Олимпийским играм, МОК должен вновь стать суперпартийным органом, далёким от политического и финансового давления. Необходимо авторитетное руководство, способное восстановить международный диалог.

Отец Олимпийских игр Пьер де Кубертен задумывал их как средство объединения наций и продвижения духовных ценностей. Вернуть Олимпийским играм престиж и высокую гуманитарную миссию поможет только реформирование структуры правления. Какое дело Габсбургам или Виндзорам до Кыргызстана на Олимпиаде, если они не получат финансы и политическую лояльность от этой и многих других республик.