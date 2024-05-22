В Кыргызстане увеличат территории ООПТ с 7.5 до 10 процентов

Начальник отдела особо охраняемых территорий Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Азат Осмонов на пресс-конференции сообщил, что перед страной стоит задача до конца года увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 10%,

"В настоящее время площадь ООПТ составляет 7,5%. Нынешний показатель очень низкий. Мы сейчас с неправительственными организациями и Институтом биологии НАН КР проводим работу в данном направлении. Мы планируем создать новые охраняемые природные территории в Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Это 10 заповедников, 12 природных парков и 64 заказника (ботанические, зоологические, лесные и другие)", - сказал он.

Азат Осмонов добавил, что в 2023 году в Баткенском районе был образован государственный памятник природы - горы Мадыген.

"Это цветные уникальные горы, которые не везде по миру можно встретить. Распоряжением кабмина данной территории дан особый статус - особо охраняемая территория", - сказал он.

По его словам, кроме того, в Чаткальском районе организован экокоридор для миграции животных, который соединяет три заповедника.