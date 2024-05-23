Лёд тронулся: ледники тают, но государство борется с водным кризисом

Директор отдела реализации проектов Службы водных ресурсов Нурлан Набиев рассказал о своей работе, о проблемах и планах на будущее.

- Я возглавляю проект "Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям". Проект работает при поддержке Азиатского банка развития, рассчитан на пять лет (в этом году ему исполняется три с половиной года). В рамках проекта предусмотрены меры по адаптации к изменениям климата путем модернизации и реконструкции ирригационной инфраструктуры – в трех пилотных районах управления водного хозяйства СВР.

Все отобранные районы находятся на юге – в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Еще один объект – в Чуйском районе одноименной области. Там мы проводим модернизацию, автоматизацию, в некоторых местах – реабилитацию старого канала Осмон.

Бюджет проекта – сорок три с половиной миллиона долларов. Из них вклад АБР – 38,6 млн, остальное выделило правительство Кыргызстана. Правительство покрывает расходы по налогам.

Кроме этого, недавно кабинет министров подписал распоряжение о новом ирригационном проекте, который будет выполняться нашим ОРП и тоже предусматривает меры по адаптации к изменению климата путем реабилитации и строительства тридцати скважин. В Панфиловском районе Чуйской области и в трех южных районах будет построено девять новых и двадцать одна скважина (из построенных еще во время Советского Союза) будет восстановлена и реабилитирована. Именно в этих районах остро встал вопрос нехватки поливной воды.

Чем наш проект отличается от других аналогичных, реализуемых Службой водных ресурсов? Он является комплексным. Раньше проекты охватывали внутрихозяйственную оросительную сеть и были направлены на поддержку ассоциации водопользователей. А в нашем случае в первую очередь оказывается помощь районным управлениям водного хозяйства, укрепляется их потенциал путем приобретения для них техники и оборудования, и все это – на фоне реабилитации больших межхозяйственных каналов.

Когда в Кыргызстане началась аграрная реформа, произошла децентрализация всего водного хозяйства. Если раньше хозяевами были только государственные структуры – потом они разделились на ассоциации водопользователей, которые стали работать с фермерами. Государственная сеть осталась недофинансированной, и многие объекты пришли в негодность. КПД каналов упал до сорока-пятидесяти процентов.

Под межхозяйственными каналами находятся внутрихозяйственные, которые непосредственно доходят до фермеров, - мы их тоже реабилитируем.

- Почему именно в последние годы началась такая основательная работа по восстановлению ирригационной сети? Это связано с климатическими изменениями, когда пришлось срочно принимать меры, или с тем, что мы начали серьезно задумываться о будущем?

- Большие климатические изменения происходят во всем мире. Наши реки, как известно, - снегового и ледникового питания. Многие ледники начинают таять, их становится все меньше и меньше. И снег не держится, быстро тает. Хотя бывает и наоборот: холодное лето, снег в горах не успевает растаять, отсюда – опять нехватка поливной воды во время вегетационного периода.

Раньше был такой цикл: пять-шесть лет – малая водность, потом вода прибывала, и особого дефицита мы не испытывали. Последнее время все это происходит через год: год хороший – год засушливый. Этот год, по прогнозам Кыргызгидромета, будет годом средней достаточности. Но в этом году мы испытываем недостаток в аккумулирующих сооружениях. Мы не можем сохранить воду, чтобы потом грамотно ее подавать на поля. Все утекает к нашим соседям –в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Получается так, что нам необходимо строить и реабилитировать бассейны сезонного регулирования, водохранилища, накапливать воду – особенно в зимний период. Этому вопросу государство сейчас уделяет большое внимание. Все упирается в деньги: средств по-прежнему не хватает. Надеемся на донорскую помощь. Если не позаботимся сейчас, потом могут возникнуть еще более серьезные проблемы.

Я считаю, что в этом смысле лед тронулся. Государство само задумалось о строительстве и реабилитации ирригационной сети, решение многих вопросов взяло на себя и прилагает к этому немалые усилия. И все наши проекты – некоммерческие. Это проекты госинвестиций.