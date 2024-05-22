За 4 месяца ГНС изъяла более 98 тысяч литров незаконных ГСМ

Государственная налоговая служба за четыре месяца 2024 года в ходе рейдового налогового контроля изъяла 98,6 тысяч литров незаконных горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В том числе изъяты 52.7 тыс. литров бензина марки АИ-92, марки АИ-80 – 33,6 тыс. литров и 12,3 тыс. литров дизельного топлива.

По результатам выявленных нарушений сотрудниками ГНС наложены административные штрафы на сумму 943 тысячи сомов.

Напомним, что розничная продажа горюче-смазочных материалов должна осуществляться на автозаправочных станциях с использованием автоматизированной системы управления и контрольно-кассовой машины.

При перемещении и хранении ГСМ обязательно применяются контрольные пломбы и электронные товаротранспортные накладные.

За нарушение законодательства КР предусмотрены административные штрафы.