Три европейские страны признают независимость Палестины

Ирландия и еще две европейские страны официально признают Палестину. Об этом Politico рассказал ирландский чиновник на условиях анонимности.

Отмечается, что об этом будет объявлено на пресс-конференции, которую возглавят лидеры трехпартийного правительства Ирландии: премьер-министр Саймон Харрис, министр иностранных дел Майкл Мартин и министр окружающей среды Имон Райан.

"Ирландия планирует скоординировать свое заявление одновременно с аналогичными шагами в двух других европейских столицах в среду утром", - рассказал чиновник, не называя две другие страны.

В последнее время Ирландия вела переговоры о сроках признания независимости Палестины с правительствами Испании, Словении, Бельгии, Норвегии и Мальты. Все эти страны разделяют позицию ирландских властей, подчеркивает издание.

Ранее премьер Испании Педро Санчес заявил, что признание Палестины представляет геополитический интерес для стран Европейского союза (ЕС).

29 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что несколько стран ЕС могут признать Палестину к концу мая.

Источник: lenta.ru