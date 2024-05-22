Итоги встречи глав МИД стран ШОС в Астане: подписано 22 решения

В Астане прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС было принято 22 решения. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь организации Чжан Мин.

По его словам, подписанные решения касаются многостороннего сотрудничества в политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах.

"Также одобрен отчет генерального секретаря ШОС о работе секретариата с мая 2023 года по май 2024 года. В ходе заседания особое внимание было уделено процессу расширения членского состава организации. Это свидетельствует о привлекательности и положительном имидже ШОС среди других стран, которые не входят в организацию. С участием министра иностранных дел Беларуси господином Сергеем Алейником мы сверили часы по процедуре принятия республики Беларусь в ШОС", - сказал он.

Важным вопросом, продолжил Чжан Мин, на повестке дня стала дискуссия о совершенстве деятельности организации.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего эффективного функционирования органов и механизмов ШОС в новых условиях.

Касым-Жомарт Токаев на СМИД ШОС в Астане.

Чжан Мин также остановился на председательстве Казахстана в ШОС;

"С июля 2023 года в рамках председательства Казахстана в ШОС казахстанской стороной было организовано свыше 180 мероприятий в различных сферах. Казахстанские партнеры во время этой миссии делали особый акцент на экономической, инвестиционной, транспортной, культурно-гуманитарной проблеме", - сказал генсек Организации.

Председательство Казахстана получилось содержательным и интересным, подчеркнул он.

"Уверен, что при поддержке членов-государств ШОС Астанинский саммит пройдет успешно и придаст новый импульс организации, также станет еще одной важной вехой в ее развитии. Со своей стороны мы готовы оказать максимальное содействие в его подготовке и проведении", - заверил Чжан Мин.

Также рассматривались вопросы проведения совета глав правительств ШОС, который запланирован осенью в Исламабаде (Пакистан).

В заседании приняли участие девять членов-государств ШОС на уровне министров иностранных дел и глава исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев.

Источник: sputnik.kz