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Садыр Жапаров оставил запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 22 мая, посетил посольство Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике, чтобы лично выразить сочувствие иранскому народу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Голамхоссейном Ядегари.

Садыр Жапаров оставил запись в книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с трагическим крушением вертолета, в результате которого погиб Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, а также несколько других высокопоставленных чиновников.

Он отметил, что Эбрахим Раиси был верным сыном своей страны, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Вместе с тем президент отметил личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Ираном.

Здесь же глава государства возложил цветы в память погибших при крушении вертолета Президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.


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URL: https://www.vb.kg/437276
Теги:
Иран, погибшие, президент, соболезнование, Кыргызстан, крушение, Садыр Жапаров
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