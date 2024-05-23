"День позора" в Британии. В чем суть скандала с зараженной кровью

В Великобритании набирает силу так называемый скандал с зараженной донорской кровью, в результате которого десятки тысяч человек были инфицированы ВИЧ и гепатитом С. После публикации доклада по итогам многолетнего расследования инцидента премьер-министр страны Риши Сунак назвал 20 мая "днем позора для государства" и принес публичные извинения от имени правительства. РБК Life попытался разобраться в сути скандала с массовыми заражениями на фоне халатности, жертвами которой стали тысячи человек.

Когда и почему случились массовые заражения

В 1970-х Великобритания испытывала острую нехватку донорского материала для лечения заболеваний, связанных с нарушениями свертываемости крови. Больным гемофилией был необходим препарат с концентратом фактора свертывания крови VIII, получаемый путем объединения плазмы десятков тысяч доноров.

В связи с дефицитом материала Великобритания начала импортировать его из Соединенных Штатов. При этом большая часть крови была получена от доноров из групп повышенного риска, в том числе от заключенных и людей, употребляющих наркотики. Если хоть один из них был носителем опасного вируса, то этого было вполне достаточно для заражения всей партии. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991-го - даже спустя полтора года после первой идентификации этого вируса.

Что такое ВИЧ, как передается и как себя защитить

О том, что импортированный из США фактор VIII несет за собой большой риск заражения для реципиентов, стало известно уже к середине 1970-х. Однако все попытки сделать Великобританию независимой от внешних поставок донорской крови потерпели неудачу, поэтому Национальная служба здравоохранения (NHS) продолжала использовать иностранные поставки. При этом уже тогда был известен альтернативный метод лечения под названием криопреципитат с использованием плазмы лишь одного донора, что существенно снижало риск заражения.

По данным Би-би-си, существуют доказательства того, что некоторые дети были инфицированы ВИЧ и гепатитом С во время клинических испытаний новых методов лечения, зачастую проводимых без согласия их семей. Кроме того, в конце 1983 года правительство Великобритании настаивало на отсутствии "убедительных доказательств" того, что ВИЧ может передаваться через кровь. В частности, эту позицию активно отстаивал тогдашний министр здравоохранения Кен Кларк.

Сколько человек заразилось опасными вирусами

Расследование выделяет две основные группы пострадавших. К первым относятся люди с нарушением свертываемости крови, которым был необходим концентрат фактора VIII в рамках лечения. При этом многие пациенты приветствовали новый метод, так как процедуру можно было проводить инъекционно в домашних условиях, без необходимости пребывания в стационаре. Вторым требовалось переливание на фоне самых разных причин, в том числе во время стандартных хирургических операций, во время сложных родов, а также в результате тяжелых травм с высокой кровопотерей.

В итоге в период с 1970-х по 1990-е лишь в одной Великобритании ВИЧ и гепатитом С было инфицировано около 30 тыс. человек, из которых 3 тыс. скончались. Потенциально опасная кровь из США поставлялась и в другие государства, однако многие из них предпочитали использовать другие методы лечения, что существенно снизило риск распространения ВИЧ.

Расследование и его результаты

Власти Великобритании на протяжении десятилетий скрывали масштабы катастрофы, не выплачивали компенсации пострадавшим и отказывались проводить расследование. Масштабное разбирательство было инициировано лишь в середине 2017 года тогдашним премьер-министром страны Терезой Мэй. Теперь участники расследования опубликовали доклад на более чем 2,5 тыс. страниц, в котором вину за произошедшее возложили на сотрудников национальной службы здравоохранения, британское правительство и других лиц, ответственных за безопасность пациентов.

Слишком мало было сделано для прекращения импорта продуктов на основе крови из-за рубежа, в которых использовались материалы, взятые у доноров из групп повышенного риска, в том числе у заключенных и наркозависимых.

В Великобритании получали и использовали потенциально опасную донорскую кровь, взятую у заключенных, вплоть до 1986 года.

Термическую обработку крови для ликвидации ВИЧ стали осуществлять только с конца 1985 года, хотя о рисках заражения при переливании стало известно еще как минимум в 1982-м.

В 1970-х проводилось слишком мало исследований, чтобы снизить риск заражения гепатитом.

По словам главы расследования Брайана Лэнгстаффа, власти Великобритании частично скрывали информацию, а также использовали "элементы прямого обмана", в том числе уничтожение документов. До людей не были в полной мере доведены сведения о рисках подобного лечения, поэтому они не рассматривали альтернативные методы. "Данная катастрофа не была случайностью. Массовое заражение произошло потому, что и врачи, и службы доставки крови, и сменявшие друг друга политики не ставили безопасность пациентов на первое место", - подытожил Лэнгстафф.

Получат ли пострадавшие компенсацию

В августе 2022 года по результатам расследования на основе показаний около 5 тыс. свидетелей власти Великобритании пообещали выплатить пострадавшим и их семьям промежуточные компенсации в размере £100 тыс. (около 11,5 млн руб. по нынешнему курсу).

На данный момент британское правительство также активно работает над созданием независимого органа по компенсациям, который мог бы ускорить процесс оформления и получения выплат. Риши Сунак также заявил, что размер материальной компенсации должен быть определен во вторник, 21 мая.

https://www.rbc.ru/life/news/664c82359a7947d4ac79408e