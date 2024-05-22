"Басе". Информационная война против своей родины?

В последние дни разные источники со ссылкой на польский фонд поддержки журналистов "Fundacja Otwarty Dialog" сообщают, что проживающие в Киеве супруги Айдос и Наталья Садыковы, которым принадлежит крайне одиозный YouTube-канал "Басе" (бәсе - односложное выражение в казахском языке, означающее "вон оно что" или "вот оно как"), сеющий смуту среди народа Казахстана, получили конкретное задание от своих западных кормильцев. Заключается она в дискредитации ряда казахстанских блогеров и журналистов, продвигающих политику евразийской интеграции, дружбы с соседями и критикующих Запад. Согласно опубликованной информации, за это супружеская пара получит 20 тысяч американских долларов, пишет издание Asia-today.news.

"Хулиганка" как трамплин

Что же представляют собой эти информационные террористы? Айдос Садыков в нулевых пробовал свои силы в различных оппозиционных партиях, выступавших против тогдашнего президента Назарбаева. Однако большого успеха на политическом поприще не имел.

Более или менее известной личностью в Казахстане он стал в 2010 году, когда получил тюремный срок за хулиганство. Его соратники по партии, воспользовавшись таким подарком судьбы, тут же перевели историю его дебоширства в политическую плоскость, раскрутив Садыкова как узника совести. Народ в то время такие вещи кушал с удовольствием.

Все по давно известным лекалам. Его, дескать, спровоцировали с той целью, чтобы изолировать от общества по уголовной статье. Поскольку, мол, он представлял реальную угрозу для власти.

Данную версию взялись активно раскачивать находившиеся на иностранном финансировании оппозиционные СМИ, пользовавшиеся в те годы большой популярностью. Таким образом, Садыков обрел статус активного борца с назарбаевским режимом, радетеля за свободу, демократию и поголовное счастье.

Перед тем, как загреметь на нары, он женился на Наталье, которой для этого пришлось развестись с первым мужем. Наталья работала журналисткой оппозиционной газеты "Республика".

После отсидки Садыкова супруги, стараясь прослыть совсем уж диссидентами, решили перебраться на Украину и попросить там политическое убежище. Поговаривают, что на это их надоумил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, получивший на родине пожизненный срок за крупные хищения и заказное убийство. Ему они нужны были для информационной войны против Назарбаева.

Скрывшись за границей, он объявил себя личным врагом тогдашнего президента Казахстана. Соответственно, его можно назвать автором идеи и создания YouTube-канала "Басе" и его же спонсором.

Поначалу Садыковы "топили" против назарбаевского режима. И это народу, что называется, заходило. На этой волне они обрели достаточно высокую популярность. Однако уход старого президента с политической арены их не успокоил. Предполагалось ведь, что его место займет Аблязов. Но не вышло.

После этого одержимый захватом власти в Казахстане беглый мошенник значительно усилил информационные атаки на казахстанскую власть. Посредством своего ресурса он пытался оседлать массовые беспорядки, произошедшие в республике в январе 2022 года. Кстати, действовал тогда YouTube-канал "Басе" точь-в-точь по той же схеме, что и белорусский оппозиционный калан NEXTA во время попытки государственного переворота в Белоруссии.

Садыковых в то время, что называется, понесло. Они несли откровенную пургу по принципу пропагандиста фашистской Германии Йозефа Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят.

Таким образом объявленная на родине в розыск супружеская пара превратилась вечных бунтарей, выступающих против любой власти. Правда, уже давно не по идейным соображениям, а сугубо по материальным. Злонамеренно разгоняя жареное вранье с одной простой целью: дестабилизировать обстановку в Казахстане. Неважно на какой теме. Будь-то коррупция, инфляция, репрессии, "российское вторжение" или что-то еще. Главное – что им за это платят.

Врут, как дышат

При этом они не особо утруждаются, создавая контент. Банально используют нарезки из видео, рассылаемые по Whatsapp, выкладываемые в социальных сетях, либо сюжеты из прямых эфиров иностранных или находящихся на иностранном содержании казахстанских СМИ.

К примеру, в октябре 2023 года Наталья Садыкова – ведущая канала – в присущей себе манере прокомментировала видеоролик, где показано обычное передвижение казахстанской военной техники. Без всякого стыда и совести она заявила, что техника стягивается к казахстанско-российской границе, где, по ее словам, произошло боевое столкновение пограничников двух стран, о котором якобы намеренно умалчивают все СМИ.

Видео тут же разлетелось по смартфонам. Однако наглое и бессовестное вранье вскрылось очень быстро. Информацию буквально через несколько часов опровергло МВД Казахстана, пояснив, что на видео показана перевозка бойцов национальной гвардии на плановые учения. Что ничего такого, чего всем сердцем желают Садыковы, не произошло. Но судя по тому, как оперативно они запустили этот фейк, не обошлось без руководящих и направляющих действий от их хозяина.

Он ведь уже который год, не покладая рук, трудится в авангарде информационного фронта. Как самолично, так и с использованием этой обосновавшейся в Киеве парочки негодяев. Вместе они уже много лет занимаются тем, что выражают точку зрения мечтающего захватить власть в Казахстане афериста, наворовавшего в БТА-банке миллиарды, а прежде заказавшего убийство его прежнего руководителя, и свалившего за кордон со всем наворованным.

Супруги Садыковы под его руководством уже много лет ежедневно изрыгают из себя призывы к межнациональной розни и насильственной смене власти в Казахстане, не беспокоясь о том, во что превратится страна, если все это произойдет. Им это неинтересно. Им интересны только деньги, которые они за это получают.

Именно поэтому, наплевав на нормы журналистской этики, Садыковы упорно работают на разжигание войны. И на этом поприще не гнушаются ничем, выдавая за чистую монету наглую, подлую и даже абсурдную ложь.

В таком же духе Садыкова верещала, что степные и лесные пожары, случившиеся в прошлом году в нескольких областях Казахстана, разжигались по личному приказу Токаева. А еще, что наплыв в Казахстан россиян – это вовсе не бегство от мобилизации, а начало оккупации.

Киев - пристанище мерзавцев?

В одно время, связи с ситуацией на Украине встал, вопрос о функционировании и дальнейшей судьбе аблязовско-садыковского YouTube-канала. О передислокации своего детища белый мошенник открыто говорил, когда попался на разводку известных пранкеров Вована и Лексуса.

Напомним, приняв одного из них за Леонида Волкова - заместителя ныне покойного Алексея Навального, Аблязов излил ему всю душу. Рассказал, как пытался оседлать январские беспорядки в Казахстане, о методах своей революционной деятельности, конспирации, дальнейших планах, ячейках, словом, вскрыл все пароли и явки.

Во время откровенного диалога со своим, как он полагал, единомышленником, он обмолвился, что его ребятам в Киеве становится небезопасно. А потому, мол, он подумывает перебазировать их в Вильнюс. Сказал он это именно потому, что думал, что беседует с настоящим Леонидом Волковым, который, как известно, уже несколько лет находится в политических бегах в столице Литвы.

Однако по сей день Садыковы остаются в Киеве. И, похоже, не зря. Поскольку на них обратило свое внимание посольство США на Украине.

Распространяемое супружеской парой вранье на просторах Казахстана, как правило, приходится по душе маргинальной части населения, которая не удосуживается проверять информацию и с удовольствием проглатывает жареные фейки. Лишь бы они громко звучали. Таким образом они набрали большое количество подписчиков, что и нужно американцам. Вот и пошли заказы и задания.

Известно, что американские дипмиссии в странах постсоветского пространства работают в тесном контакте друг с другом, скрупулезно отслеживая ситуацию там, где находятся, и координируя друг с другом свои действия. И, разумеется, они не могли не обратить внимание на то, что в последнее время в Казахстане стали появляться блогеры, критикующие неоколониальную античеловеческую политику Запада и отстаивающие истинные интересы Казахстана, которые, безусловно, сопряжены с интересами Евразийского экономического союза. Иными словами, раскрывают глаза населению, избавляя их от розовых очков, надетых оголтелой западной пропагандой.

Соответствующий доклад отправился из посольства США в Казахстане в Госдепартамент, откуда и полетело указание в Киев. Прямо Садыковым, уже давно находящимся в госдеповском пуле.

А Киев стал таким же прибежищем мерзавцев, бежавших из Казахстана, как и Лондон. С одной лишь разницей - те, кто побогаче, бегут в британскую столицу, а кто победнее - в украинскую, подытоживает издание.