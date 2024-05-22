Садыр Жапаров блогерше: За Иссык-Куль мы, кыргызы, сами будем переживать

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров записал видеообращение, в котором опроверг информацию иностранной гражданки Анастасии Ахметовой, касающихся проектов по разработке урановых месторождений на Иссык-Куле.

По словам главы государства, доля урана в рассматриваемом месторождении составляет всего 0,17 процентов.

"Не переживайте за Иссык-Куль госпожа Анастасия. За Иссык-Куль мы, кыргызы, сами будем переживать и сами его сохраним. В соответствии с требованием там ведутся рекультивационные работы. На самом месторождении, как и по всей стране, никаких работ по обогащению урана не проводятся", - сказал Садыр Жапаров.

Президент призвал народ не верить недостоверной информации по этому вопросу, подчеркнув, что власти страны не допустят никакого вреда экологии страны.

Напомним, ранее иностранная гражданка Анастасия Ахметова заявила, что известная семья Ротшильдов якобы замешана в разработке урана в Кыргызстане. Она призвала кыргызстанцев сохранить Иссык-Куль.