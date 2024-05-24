Сколько выдано кредитов в проекте "Финансирование сельского хозяйства - 12"

Краткая информация о выданных кредитах по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 12" на 11 мая 2024 года.

По категории "Растениеводство" всего выданы 613 кредитов на общую сумму 193317,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 306 кредитов 94512,0 тыс. сом;

– ОАО "РСК Банк", 307 кредитов 98805,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 4277 кредитов на общую сумму 1780791,0 тыс. сом из них:

по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 2322 кредитов 960696,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 1955 кредитов 820095,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 4890 кредитов на общую сумму 1974108,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 2628 кредитов 1055209,0 тыс. сом;

– ОАО РСК "Банк", 2262 кредитов 918900,0 тыс. сом.