Сотрудники Минприроды изъяли беркута на площади Ала-Тоо

Сотрудники Минприроды КР в ходе рейда в Бишкеке на площади Ала-Тоо изъяли краснокнижную птицу беркута. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство напоминает, что за подобное нарушение в соответствии с пунктом 1 статьи 262 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях предусмотрен штраф в размере 20.000 тысяч физическим лицом, юридическим лицом 65 тысяч сомов.

Сотрудники провели разъяснительные работы с нарушителем по недопущению нарушений законодательства в сфере охраны объектов животного и растительного мира. Птицу передали в НАБУ.