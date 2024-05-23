В КР ожидается неустойчивая погода: похолодание, местами заморозки

24 мая днем и 25-26 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами сильные осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 26 мая днем и 27 мая ночью ожидается существенное понижение температуры воздуха.

Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

27 мая ночью и утром местами ожидаются заморозки в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской области до 0…-2°.

Такие заморозки опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.