Погода
$ 88.05 - 88.70
€ 95.35 - 96.35

В КР ожидается неустойчивая погода: похолодание, местами заморозки

69  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 мая днем и 25-26 мая в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами сильные осадки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 26 мая днем и 27 мая ночью ожидается существенное понижение температуры воздуха.

Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 17-22 м/с.

Такая неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.

27 мая ночью и утром местами ожидаются заморозки в зоне земледелия Нарынской области и по востоку Иссык-Кульской области до 0…-2°.

Такие заморозки опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437293
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  