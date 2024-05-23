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В Бишкеке сотрудники милиции оказали помощь иностранным студентам

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГУВД, инспекторы УПСМ города Бишкека совместно с представителями кыргызской эстрады посетили хостел, где проживают иностранные студенты и оказали помощь в виде продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе беседы милиционеры и исполнители кыргызской эстрады, призвали иностранных студентов возвращаться к повседневному укладу и вести привычный образ жизни. Стражи порядка заверили о том, что ситуация на территории города Бишкек стабилизировалась и нет никакой угрозы их жизни и здоровью. В заключении студенты поблагодарили за оказанное внимание.


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URL: https://www.vb.kg/437294
Теги:
ГУВД, Бишкек, Добро, Помощь
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