Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store

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При покупке акционных смартфонов брендов Samsung, Xiaomi, Realme, Infinix, Tecno, Vivo вы получаете чехол + стекло для него в ПОДАРОК!

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Возможность рассрочки без первоначального взноса и переплаты; Бесплатная доставка по Бишкеку; Подарок +20 ГБ скоростного интернета при заказе онлайн на сайте ostore.kg; Гарантия производителя.

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Количество смартфонов и подарков по акции ограничено. Акция действует во всех магазинах O!Store с 20 мая до 30 июня 2024 года включительно. В подарок покупатель может выбрать комплект стоимостью до 700 сомов, а в случае превышения этой суммы доплатить разницу. Товар сертифицирован.

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