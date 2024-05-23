Шестаков: Экстремисты в Афганистане в любой момент могут вторгнуться в ЦА

Афганистан продолжает жить в режиме абсолютной общественно-политической непредсказуемости. При этом многочисленные террористические и экстремистские формирования, дислоцирующиеся на территории этой страны, в любой момент могут вторгнуться на территорию Центральной Азии. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его словам, не менее актуальным вызовом для региональной безопасности является водный вопрос, без решения которого сложно представить стабильное будущее ЦА.

- В конце апреля эта тема также обсуждалась на организованной Центром "Ой Ордо" международной конференции, в которой приняли участие секретарь Совета безопасности КР, представитель Минсельхоза, руководители и специалисты профильных ведомств, а также эксперты. Один из ключевых акцентов встречи был связан не столько с региональным контекстом, сколько с внешнеполитическим фактором – влиянием западных стран, которые поддерживая строительство канала Куштепа в Афганистане, действуют без учета национальных интересов стран ЦА. Традиционным после пандемии стал вопрос обеспечения биобезопасности, который касается не только жизни и здоровья граждан, но и является элементом геополитической борьбы, - пояснил Игорь Шестаков.

Он также отметил, что геополитическое влияние ощущается и в значительном расширении формата "С5 + 1", и в заявлениях со стороны США о применении вторичных санкций за торгово-экономическое сотрудничество стран ЦА с Россией.

- Свою региональную повестку сотрудничества страны ЦА сейчас вырабатывают на консультативных встречах по созданию Центральноазиатского союза, а также в рамках таких международных объединений, как СНГ, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, - добавил руководитель ЦЭИ "Ой Ордо".

Автор: Наталья Лобанова