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Год волонтерского движения в СНГ: новая эра многонациональной дружбы

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2024-ый в СНГ объявлен Годом волонтерского движения. Это подчеркивает коллективную приверженность членов объединения укреплению единства и сотрудничества через границы. Эта важная декларация отражает растущее значение волонтерства в объединении различных культур и наций. Торжественное открытие этого тематического года состоялось в декабре 2023 года на Международном форуме гражданского участия #MYPLACE, который дал старт серии более чем из 200 мероприятий, направленных на активизацию волонтерской деятельности и благотворительных проектов.

Год волонтерского движения в СНГ способствует диалогу и укреплению сотрудничества между странами содружества, включая Кыргызстан, в гуманитарной сфере.

"На мой взгляд, растущее безразличие среди людей, особенно молодежи, вызывает беспокойство. Хотя в 2020 году наблюдался всплеск волонтерских движений, многие молодые люди действительно помогали, снижая нагрузку на врачей и власти. Однако некоторые воспользовались ситуацией, чтобы продвинуть себя, что умаляет реальные усилия преданных своему делу волонтеров. Многие волонтеры работали тихо и самоотверженно, не стремясь к признанию. В отличие от них, те, кто выполнял минимальную работу, часто стремились к публичности. Я вспоминаю, что в трудные времена некоторые политики тихо помогали - без фанфар, в то время как другие преувеличивали свой вклад", - вспоминает экс-депутат Евгения Строкова.

Она поделилась, что, когда находилась с визитом в Сибири, стала свидетелем подлинной волонтерской деятельности, особенно среди молодежи.

"Объявление Года волонтерского движения направлено на активное вовлечение молодежи, пропаганду ценностей сострадания и общественного служения. Волонтерство должно выходить за рамки национальных и демографических границ, проявляя сочувствие и поддержку к таким проблемам, как миграция. Важно избегать предрассудков и поддерживать тех, кто в этом нуждается, независимо от их происхождения. Такой подход может способствовать единству и взаимопониманию между различными сообществами", - считает Строкова.

Эта инициатива позволит усилить поддержку волонтерского движения и социально значимых проектов во всем регионе, что принесет пользу как всему СНГ, так и каждой отдельной стране-участнице. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, противодействию историческим фальсификациям и укреплению связей между волонтерскими организациями стран Содружества.

Этот год знаменует собой переломный момент для стран СНГ, поскольку они проникаются духом добровольчества, чтобы решать новые задачи и находить точки соприкосновения. Среди ключевых инициатив - программа "Обучение служением", разработанная Ассоциацией волонтерских центров и Высшей школой экономики при поддержке Министерства образования и науки России.

Эта программа направлена на расширение модуля для университетов, где студенты помогают разрабатывать и реализовывать социальные проекты для НПО, органов власти и бизнеса. Проект масштабируют на славянские университеты и на филиалы российских университетов в странах СНГ.

Подход к интеграции профессиональных компетенций для решения социально значимых задач является примером духа сотрудничества в волонтерстве. Эта инициатива гарантирует, что люди никогда не будут одиноки в своих усилиях; всегда есть неравнодушное сообщество, готовое оказать поддержку.

В поддержку Года волонтерского движения Министерство образования и науки России запустит несколько ключевых программ:

● "Послы русского языка в мире" - Международная волонтерская программа, способствующая языковому и культурному обмену.

● Молодежный лагерь "Диалог" - Международный молодежный лагерь, способствующий диалогу и сотрудничеству между молодыми лидерами.

● Форум молодежных общественных организаций СНГ: площадка для обмена идеями и совместной работы молодежных организаций над проектами.

Также будет создана новая платформа DOBRO.COM, которая объединит международное сообщество волонтеров. Неправительственные организации и другие организаторы смогут размещать объявления о волонтерских возможностях, а волонтеры смогут находить проекты, где требуется их помощь. Эта платформа является результатом соглашений, подписанных Ассоциацией волонтерских центров России с Беларусью, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

А в Центре компетенций "Добрино" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пройдут стажировки для лидеров и активистов НПО из СНГ, которые будут обучаться в ведущих некоммерческих организациях и на федеральных площадках компетенции.

В рамках международной премии #MYPLACE Award "Мы вместе" учреждена специальная номинация "Волонтер СНГ", в которой отмечаются выдающиеся личности, посвятившие свою жизнь помощи людям.

Российские специалисты также примут участие в проекте Россотрудничества и АВЦ - "Новое поколение", целью которого является ознакомление молодых лидеров некоммерческих организаций СНГ с лучшими практиками работы с социально уязвимыми группами населения.

Вслед за российскими коллегами Республиканский волонтерский центр Беларуси организует образовательные мероприятия и подготовит сборник методических рекомендаций по развитию волонтерства на территории СНГ. В этом пособии будут даны рекомендации по привлечению, мотивации и поощрению волонтеров, в которых подчеркивается важность недопущения потребительского отношения к их вкладу.

К работе над пособием белорусы приглашают участников и из других государств СНГ.

В других странах СНГ пройдут масштабные мероприятия по продвижению добровольчества. К примеру, Таджикистан проведет Международный форум "Быть волонтером - это честь" и молодежный форум по экологическому волонтерству. В Узбекистане запланированы форум по инклюзивности, благотворительная ярмарка "Время чудес" и международный молодежный фестиваль.

Кыргызстан тоже не останется в стороне. У нас в июле состоится международный форум волонтеров из стран СНГ, который станет платформой для обмена идеями и развития навыков. Мероприятие будет способствовать развитию образовательной деятельности, культурных обменов и партнерских отношений, объединяя общественных деятелей, молодых специалистов и представителей молодежных и студенческих организаций.

"Когда волонтеры участвуют в различных мероприятиях, они продвигают культуру доброты и ответственности. Поддержка мигрантов в России, например, с помощью программ адаптации, также может способствовать взаимопониманию и уменьшать количество неправильных представлений. Важно осознавать взаимосвязь этих усилий. Волонтерство может улучшить международные отношения и сделать общество более сплоченным. Инициативы должны быть искренними и действенными, а не поверхностными жестами. Сосредоточив внимание на значимой волонтерской работе, мы сможем добиться долгосрочных позитивных изменений", - заключила экс-депутат.

Таким образом, в рамках Года волонтерского движения в СНГ будет не только освещено текущее состояние добровольчества, но и обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области молодежной политики и волонтерства. Этот тематический год направлен на укрепление связей, вдохновение на новые инициативы и продвижение культуры взаимной поддержки и развития во всех странах СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/437306
Теги:
СНГ, Центральная Азия, Кыргызстан, Строкова Евгения
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